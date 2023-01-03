Что произошло в Новосибирске в ночь на 3 января 2023 года: последние новости

Разбившийся насмерть на «Танае» новосибирский турист оказался лыжником-новичком. Фото: Архив "КП"

Новосибирец, который разбился насмерть на горнолыжном курорте «Танай» на Кузбассе, оказался лыжником-новичком. Такое заявление сделали представители курорта, рассказав КП-Новосибирск, что погибший приехал на отдых вместе с другом, и тот должен был научить его кататься. Произошла трагедия 17 декабря, однако известно о ней стало только спустя десять дней. По словам очевидцев, мужчина впервые был на «Танае», однако он не только выбрал одну из самых сложных и опасных трасс, но и катался без шлема.

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