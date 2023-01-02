В Новосибирске ищут десятки собак, потерявшихся после новогодних фейерверков

Ежегодно из-за праздничных салютов убегают и теряются не менее сотни собак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске после празднования Нового года соцсети заполонили объявления о пропаже собак. По словам владельцев, их животные сбежали, испугавшись фейерверков. И таких объявлений десятки. КП-Новосибирск обратилась к зоозащитнице с вопросом, как много животных убегают от испуга из-за новогодних фейерверков. Цифры получились неутешительными.

— Если в пределах города, то сбегает около сотни собак точно. Они не только с поводков рвутся. Те, которые уличные, цепи вырывают от испуга и убегают, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Наталья.

Некоторые животные убегают очень далеко — за пределы района или даже города. Главная опасность в том, что перепуганная собака может выскочить на дорогу и попасть под машину. По словам Натальи, такие случаи нередки.

— Бывали случаи, когда собаки на цепи перемахивали вольер и ломали себе шею. Длины цепи до земли не хватало, и собака повисала на ней, — поделилась Наталья. — Бывает и инсульт. Откачивают таких не всегда. Одна овчарка двое суток прожила, потом умерла. Еще один около двух лет прожил, но был полупарализованный.

Зоозащитница добавила, что, если собака убежала от испуга и с ней не случилась никакая беда, найти потеряшку будет нелегко. Только единицы сами со временем возвращаются к хозяевам. Если собака недалеко убежит и нигде не спрячется, ее можно найти за пару дней. Но бываю и те, которые непросто далеко убегают, но еще и очень долго прячутся. Забиваются от страха куда-нибудь и не вылазят неделями.

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