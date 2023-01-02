«Дайте девушкам летать!»: как письмо школьницы помогло открыть первый набор военных летчиц в России

В 24 года Анастасия — гражданский пилот. Фото: Предоставлено Анастасией Тушенковой

Анастасия Тушенкова с детства мечтала стать военной летчицей. Но в единственное Краснодарское высшее военное авиационное училище девушек не брали. Тогда медалистка написала Министру обороны Сергею Шойгу, в трогательном письме просила открыть девушкам дорогу. Это письмо отчасти изменило место женщин в военной авиации России. Первый выпуск военных летчиц прошел в октябре 2022 года. А как же сложилась судьба самой Насти? В материале КП-Новосибирск.

Девушка мечтала об истребителях, но стала гражданским пилотом. Фото: Сергей МИШУРОВ

СПАЛА В КАЗАРМЕ И ЛЕТАЛА ВО СНЕ

Сейчас Анастасии 24 года. С детства она не любила играть в куклы, зато часто летала во сне. А, став подростком, решила — будет военным пилотом.

- Когда мне было 14 лет, я посмотрела сериал «Чрезвычайная ситуация» и сначала решила стать спасателем. Потом попала в кадетский корпус МЧС, но чего-то не хватало, и вот в девятом классе я перешла в Сибирский авиационный кадетский корпус имени Покрышкина. Будучи кадетом, жила на казарменном положении в Новосибирске. Помимо основных мы изучали авиационные предметы, занимались строевой и огневой подготовкой, прыгали с парашютом и летали на настоящем самолете! А дальше, как поет Владимир Захаров: «В небо только раз окунись, в небо и попал на всю жизнь», – рассказала КП-Новосибирск Анастасия Тушенкова. – Тогда у меня и родилась мечта стать пилотом военного истребителя.

Анастасия признается – помогала не только атмосфера кадетского корпуса имени знаменитого аса Покрышкина, но и книги, фильмы. Книги Антуана де Сент-Экзюпери, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Тимур и его небо» Ларисы Севериковой были прочитаны не один раз. Любимыми фильмами стали: старый и добрый «В бой идут одни старики», советские «Экипаж», «Небесный тихоход», «Случай в квадрате 36-80».

Коса и платье - мечте не помеха, считает Настя. Фото: Юлия ЕМШАНОВА

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ, ПОЧЕМУ ЖЕ ДЕВУШЕК НЕ БЕРУТ?»

Настя училась на «отлично» и шла к своей цели. Она очень хотела поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище – единственное в России, которое выпускает пилотов истребителей. Но вдруг узнала, что девушек туда не берут. Тогда ради высокой мечты школьница решила дойти до самых верхов.

- Я постоянно писала в Министерство обороны РФ, оставляла даже вопрос на прямой линии Президента РФ: «Почему же девушек не берут в военные летчики?». В 2016 году, будучи в одиннадцатом классе, я попала на местечковый конкурс красоты, выступала с творческим номером – играла в группе на барабанах в кадетской форме. Это привлекло внимание корреспондента «Комсомольской правды». Мы разговорились, а я как раз новое письмо министру обороны Сергею Шойгу написала, и в итоге его напечатали в «Комсомолке»! – вспоминает Анастасия.

Приведем часть того письма:

«Здравия желаю, товарищ генерал армии! Меня зовут Настя, я обучаюсь в Сибирском авиационном кадетском корпусе им. А.И. Покрышкина в городе Новосибирске и выпускаюсь уже в этом году.

Всю сознательную жизнь я мечтаю стать лётчиком и делаю всё, чтобы осуществить свою мечту. (...) Я не думала ни о чем другом - только военная авиация и только Краснодар. Но в конце десятого класса я узнала, что набор девушек туда прекратили и не берут их на обучение. Тогда мне буквально отрезали крылья. Я не знаю, каким путем мне прорваться в военное училище, ведь там теперь даже документы не рассматривают. Очень грустно, что в России не все могут стать тем, кем хотят. Уважаемый Сергей Кужугетович, прошу Вас об одном, дайте возможность девушкам летать - мы не подведем!».

Глава ВКС РФ ответил девушке. Фото: Предоставлено Анастасией Тушенковой

НАСТЕ ОТВЕТИЛИ!

Старшекласснице пришел ответ от тогдашнего Главкома военно-космических сил России Виктора Бондарева. Российский военачальник мягко объяснил настойчивой ученице кадетского корпуса, что в 2016 году ее мечта пока не может сбыться.

«Дорогая Настя! Министр обороны России генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу внимательно прочитал твое письмо и доверил мне лично разобраться, как можно помочь тебе в осуществлении мечты. Профессия военлета — интересная и даже романтичная, но в месте с этим — очень сложная и порой рискованная. Дорогая Настя! В этом году поступать в летные училища имеют возможность только юноши. Однако, как я уже выше тебе говорил, Министром обороны России Сергеем Кужугетовичем Шойгу мне поручено проработать возможность организации со следующего года обучения девушек в летных вузах Военно-космических сил России».

И действительно через год Краснодарское высшее военное летное училище имени Серова впервые открыло набор девушек-летчиц на военные самолеты. Сюда набрали 16 девушек-курсанток со всей страны, и в октябре 2022 года состоялся первый выпуск. Кстати, больше половины девушек закончили обучение на отлично.

- То, что мне тогда, в 2016 году вообще ответили — это очень вдохновило. Да, по сути мне тогда отказали. Но содержание было добрым и утешающим, за что я благодарна. А то, что девчонки через год смогли поступать в Краснодар, говорит о том, что меня услышали, – улыбается Настя.

Но среди 16 выпускниц военного училища Анастасии не было. Тогда как же тогда сложилась ее судьба? И связана ли она с небом?

Ради мечты быть пилотом школьница писала в Минобороны и звонила на прямую линию с Президентом РФ. Фото: Сергей МИШУРОВ

НЕБО ДЛЯ ЖЕНЩИН

Настя закончила авиационный кадетский корпус имени Покрышкина с красным аттестатом. А потом не стала делать паузу в год, она вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург, там девочка поступила в местный государственный университет гражданской авиации.

- Помню свой самый тревожный полет еще на практике в университете. Летали осенью, неожиданно образовалась облачность с переохлажденными осадками, самолет сильно обледенел. Мы возвращались на аэродром на малой высоте под облаками, из-за обледенения заход на посадку был совсем не из легких. Атмосфера была очень напряженной, но инструктор ни на минуту не забрал у меня управление. Он верил, и я справилась. В такие моменты и происходит становление уверенного в себе пилота, – рассказывает уже взрослая 24-летняя пилотесса.

Анастасия окончила кадетский корпус с золотой медалью. Фото: Сергей МИШУРОВ

Когда Анастасия сдавала профессиональный английский – узнала про небольшую авиакомпанию «Северсталь Авиа» из Череповца, а когда увидела в их авиапарке самолет CRJ200 Bombardier – влюбилась. Только вот университет выпускал пилотов на четырехместных самолетах Diamond DA42. Переобучение девушка прошла во Франции. Через два месяца, увидев небо над Парижем, Анастасия вернулась в Россию уже в должности второго пилота CRJ-200. И теперь она летает.

- Существует множество предрассудков о месте женщины в авиации, но, кажется, их становится меньше. Мне очень повезло с коллегами, они относятся ко мне с уважением, как к профессионалу. Не буду скрывать, я довольно эмоциональный человек, но когда прихожу на работу – становлюсь другой версией себя. В небе не место эмоциям, там нужен холодный рассудок и рациональное мышление, – говорит Анастасия Тушенкова.

Девушка мечтала стать военной летчицей после фильмов о Великой Отечественной. Фото: Сергей МИШУРОВ

Что же касается письма Сергею Шойгу и детской мечты — стать военной летчицей, Анастасия рассуждает так:

- Возможно, мое письмо стало той решающей каплей в чаше, ведь я уверена – многие девчонки желали этого. И я несказанно рада, что в военной авиации снова нашлось место для девушек. За себя с тоже рада. Не жалею, что все сложилось как есть, что я летаю в гражданской авиации, – призналась КП-Новосибирск Анастасия Тушенкова. – Я поняла, что очень хочу завести семью. А это, мне кажется, сложнее совместить с боевыми самолетами.

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