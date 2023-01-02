«Петарды летели в окна»: новосибирцы рассказали подробности пожара из-за фейерверков на Татьяны Снежиной

Фейерверки летели прямо в дом. Фото: предоставлено очевидцами

Празднование Нового года завершилось для жителей дома № 19/1 на улице Татьяны Снежиной пожаром. Из-за неумелого запуска фейерверков во дворе там вспыхнуло сразу четыре балкона. Произошло ЧП прямо в ночь с 31 декабря на 1 января.

— Я видела, как во дворе пускали фейерверки, многие действительно отлетали в дома. Но кто именно какие из них пускал — я не видела. Слишком было много во дворе желающих, — рассказала КП-Новосибирск жительница дома.

Вышедшие во двор местные жители успели заснять происшествие на видео. На кадрах ролика видно, как снопы разноцветных искр летят прямо в дом и взрываются в опасной близости от окон. То, что веселье перетекло в нечто совсем иное, тоже заметили сами новосибирцы и вызвали пожарных. Они приехали на вызов быстро, но, к тому моменту потушить огонь владельцам квартир уже помогли неравнодушные соседи.

— Сначала загорелись два балкона, нижний хозяин сам потушил. Верхний не удалось своими силами. Пожар перешёл на соседний балкон, где никого не было. Скорее всего, пожарные взломали двери, чтобы попасть на балкон, — писали очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Как позже пояснили следователи, никто из жильцов дома во время случившегося не пострадал. Сейчас Следственный комитет просит полицию передать им материалы проверки по факту случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новосибирской многоэтажке после запуска фейерверков загорелся балкон

На место прибыли пожарные (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер