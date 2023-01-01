В Новосибирске на МЖК из-за фейерверков загорелись сразу четыре балкона

Из-за фейерверков загорелись сразу четыре балкона. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске в доме № 19\1 по улице Татьяны Снежиной из-за фейерверков загорелись сразу несколько балконов. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы. Напомним, ЧП произошло в Новогоднюю ночь.

— Кто-то запустил фейерверк, который по всем окнам начал стрелять. Сосед вызвал пожарных, они быстро приехали. Загорелись два балкона, нижний хозяин сам потушил. Верхний не удалось своими силами. Пожар перешёл на соседний балкон, где никого не было. Скорее всего, пожарные взломали двери, чтобы попасть на балкон, — рассказывают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Как ранее рассказывали местные жители, какое-то время пожарным было трудно подъехать к дому из-за припаркованных во дворе машин.

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