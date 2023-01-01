В новосибирской многоэтажке после запуска фейерверков загорелся балкон

Пожар случился на балконе одной из квартир. Фото: Кадр из видео\ "АСТ-54"

В Новосибирске празднование Нового года для жителей дома № 191 по улице Татьяны Снежиной завершилось пожаром. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На 10 этаже загорелся балкон после запущенных фейерверков, — сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, прибывшие на место пожарные не могли подъехать к очагу возгорания из-за припаркованных автомобилей. Информации о пострадавших нет.

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