Следователи заинтересовались загоревшимися из-за фейерверка балконами в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
Следователи заинтересовались загоревшимися из-за фейерверка балконами в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось в новогоднюю ночь в доме № 19\1 на улице Татьяны Снежиной.
— По предварительным данным, в новогоднюю ночь петарда, пущенная во дворе дома, попала на балкон квартиры одного из верхних этажей многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска. После этого на балконе начался пожар, который перекинулся на балкон соседней квартиры. Никто из проживающих в квартирах лиц не пострадал, — пояснили в Следственном комитете.
Сейчас региональный СК инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов.
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