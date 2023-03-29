Главврач уволился, а анестезиолог продолжает работать: что происходит в новосибирской больнице, где умер полуторамесячный малыш

Анестезиолог, на столе у которого умер малыш, продолжает работать в больнице. Фото: предоставлены Денисом

Во вторник, 28 марта, стало известно об увольнении главврача Чистоозерной районной больницы в Новосибирской области. Именно там четыре месяца назад произошла трагедия – полуторамесячный малыш умер на столе у анестезиолога, который пришел на работу с похмелья. КП-Новосибирск связалась с отцом ребенка.

Мужчина встревожен новостью. Он опасается, что вероятные виновники смогут исчезнуть до конца расследования.

− Дело возбуждено по факту смерти сына, а не в отношении какого-то конкретного лица. Насколько я знаю, Минздрав проводил собственную проверку. Они выявили много замечаний по нашему случаю. В итоге главврач и его жена – заведующая отделением, уволились и уехали с Чистоозерки, − рассказал КП-Новосибирск Денис. – Что касается анестезиолога, он продолжает работать в больнице, у него все хорошо. Его же сначала уволили, а через пару дней восстановили.

Сейчас родители малыша ждут результаты второй экспертизы из Москвы. После нее точно станет понятно, была ли допущена врачебная ошибка.

− Наша история находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Назначена вторая экспертиза. После нее будет понятно, в каком направлении двигаться дальше. Неясно, в отношении кого могут возбудить уголовное дело. Грубо говоря, пока никаких сдвигов нет, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Денис. − Экспертиза будет проводиться в частной экспертной конторе. Мы с юристом подготовили порядка 20 вопросов, на которые хотим получить ответ. Среди них – причастность жены главврача к смерти сына, ведь именно она назначала лечение. Еще нас интересует, было ли в больнице оборудование, которое могло выявить истинный диагноз. Вскрытие показало, что у сына был отек легких, отек головного мозга и кровоизлияние в мозг…

Напомним, ребенок скончался в реанимации Чистоозерной ЦРБ 21 ноября 2022 года. Мальчика привезли в больницу с жалобами на кровь в моче. Врачи стали лечить его от ротавирусной инфекции. Со временем состояние малыша ухудшилось, заведующая забрала его в реанимацию. Там с грудничком работал анестезиолог, который, как оказалось, был с похмелья. Спустя несколько часов сердце ребенка остановилось.

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