Главврач лишился работы из-за звонка на радио

Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после звонка на радио «Комсомольская правда». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после звонка на радио «Комсомольская правда». В эфир дозвонился один из местных жителей с жалобой на медучреждение.

— 1 декабря 2022 года в прямой эфир на радио «Комсомольская правда, 98,3 FM Новосибирск» дозвонился мужчина, рассказавший о наличии у главврача Чистоозерной ЦРБ личной заинтересованности, которая приводит к конфликту интересов, — рассказали КП-Новосибирск в областной прокуратуре. — Обращение принял начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павел Илык.

Прокуратура провела проверку, после которой выяснилось, что главврач действительно не раз назначал на должность завотделением в больнице свою жену, не ставя об этом в известность минздрав. Этим он нарушил антикоррупционное законодательство.

— Прокурор области Александр Бучман внес представление министру здравоохранения Новосибирской области. После этого главный врач Чистоозерной ЦРБ был привлечен к дисциплинарной ответственности и 20 марта 2023 года уволился из учреждения, — добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber