Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 марта 2023 9:44

Главврач лишился работы из-за звонка на радио

Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после жалобы на радио «Комсомольская правда»
Галина СИМОНОВА
Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после звонка на радио «Комсомольская правда».

Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после звонка на радио «Комсомольская правда».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главврача Чистоозерной ЦРБ уволили после звонка на радио «Комсомольская правда». В эфир дозвонился один из местных жителей с жалобой на медучреждение.

— 1 декабря 2022 года в прямой эфир на радио «Комсомольская правда, 98,3 FM Новосибирск» дозвонился мужчина, рассказавший о наличии у главврача Чистоозерной ЦРБ личной заинтересованности, которая приводит к конфликту интересов, — рассказали КП-Новосибирск в областной прокуратуре. — Обращение принял начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павел Илык.

Прокуратура провела проверку, после которой выяснилось, что главврач действительно не раз назначал на должность завотделением в больнице свою жену, не ставя об этом в известность минздрав. Этим он нарушил антикоррупционное законодательство.

— Прокурор области Александр Бучман внес представление министру здравоохранения Новосибирской области. После этого главный врач Чистоозерной ЦРБ был привлечен к дисциплинарной ответственности и 20 марта 2023 года уволился из учреждения, — добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber