«Неправильно сделали заключение…»: анестезиолог, на руках у которого умер ребенок, не был пьян – ошибку в анализах признал нарколог

Дело о смерти грудничка приняло неожиданный оборот. Фото: предоставлены Денисом

В Новосибирской области анестезиолога, который откачивал полуторамесячного малыша, который в итоге умер, могут восстановить в должности. Ранее родители мальчика заявили, что медик был пьян. Папа умершего ребенка снял видео, как анестезиолог признается, что вышел на смену «с похмелья». Также, с его слов, анализы подтвердили опьянение у медика. В итоге мужчину уволили из ЦРБ. Но сегодня главврач Чистоозерной ЦРБ Александр Зимин рассказал КП-Новосибирск, что результаты анализов были неверными. Анестезиолога могут восстановить в должности. Как же так вышло?

− 25 числа ко мне подходит фельдшер-нарколог и говорит: «Александр Викторович, я вас подвела». Я спросил, что произошло. На что она мне отвечает: «Я неправильно сделала заключение о наличии/отсутствии алкогольного опьянения». Дальше пошли слезы и объяснения, почему так вышло. Цифры 0,101 и 0,098 – это является погрешностью и никак не подтверждает факт наличия состояния опьянения, − рассказал КП-Новосибирск главврач Александр Зимин.

Главврач добавил, что был шокирован, узнав об ошибке.

− 25 числа, когда я все это узнал… Какая может быть реакция у руководителя? Я потребовал провести врачебную комиссию, это высший медицинский орган. Они и вынесли заключение. Он все-таки не был пьян, − сообщил в беседе с КП-Новосибирск Александр Зимин.

Главврач принес свои соболезнования семье погибшего мальчика и добавил, что чувствует свою вину в произошедшем.

Напомним, трагедия произошла 21 ноября в Чистоозерной ЦРБ. Ребенок оказался в больнице, так как родители заметили в его моче кровь. Врачи лечили грудничка от ротавирусной инфекции. Со временем состояние малыша ухудшалось, в итоге ребенок попал в реанимацию. Там с ним работал анестезиолог, который, как выяснилось позже, был с похмелья. Родители мальчика также выдвигают претензии к заведующей отделением, которая вела лечение ребенка. Отчего умер мальчик – до сих пор неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber