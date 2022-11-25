«Резали живого, искали вену!»: грудничок умер на столе у пьяного анестезиолога

Полуторамесячный мальчик умер в районной больнице Новосибирской области. Фото: предоставлено отцом ребенка.

Беда произошла в молодой семье Стойлик, жителей села Чистоозерное под Новосибирском. У них умер полуторамесячный сын. Ребенок, который рос здоровым малышом, сгорел за пару дней на глазах у родителей. И врачей. Именно медиков семья винит в случившемся. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПРОСТОГО КАШЛЯ

Денис, отец мальчика, рассказал КП-Новосибирск, что 17 ноября ребенок закашлял. Температуры не было, да и в целом состояние было в норме. Родители вызвали педиатра. Та осмотрела, выписала назначения. Сказала, если состояние ухудшится, лучше перестраховаться и лечь в больницу.

– На следующий день в моче на подгузнике увидели крупинки крови. Сразу же обратились в приемное отделение Чистоозерной ЦРБ. Там ребенка осмотрели, взяли анализы, которые, по словам завотделением, были хорошими, - рассказал КП-Новосибирск Денис. – Поставили диагнозы: сначала ОРВИ, а потом – ротавирусная инфекция. Назначили антибиотики и еще несколько препаратов. Антибиотики сперва давали в сыпучем виде. Сын их не усваивал, срыгивал. Поэтому кололи внутримышечно.

В субботу и воскресенье состояние ребенка, по словам родителей было стабильным. Он активничал, нормально ел, проявлял интерес к окружающему миру.

– В выходные была в основном дежурная медсестра. Выдавала лекарства, ставила уколы. В воскресенье приходила и заведующая. По ее словам, состояние нашего сына опасений не вызывало.

ОНИ НЕ ЗНАЛИ, ОТКУДА КРОВЬ

В понедельник, говорит Денис, малыш стал сильнее испражняться кровью. Врачи в ответ на это, по словам родителей, разводили руками. Говорили, что не знают причину: «анализы в порядке». Предполагали, что кровь обусловлена детской физиологией.

– В течение дня состояние сына ухудшилось: он стал вялым, крови стало больше. Врачи молча наблюдали, а вечером пришла заведующая и сказала, что сына нужно забрать в реанимацию. Пригласила анестезиолога, чтобы поставить катетер. Жена сразу заметила, что тот в неадекватном состоянии, пьяный. Но уровень стресса зашкаливал, и супруга не сразу придала этому значения. Она хотела лишь, чтобы сыну помогли. Около 8-ми вечера его забрали в реанимацию. Одного, – рассказал КП-Новосибирск Денис. – Никто ничего не говорил. Жена сидела в неведении! В 2 часа ночи к ней пришла заведующая, спросила, могут ли они сделать ребенку разрез на ножке, чтобы поставить катетер. Жена умоляла сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти сына!

В три часа ночи к маме спустились врачи и сообщили, что сердце ее сына остановилось.

Мальчик сгорел за несколько часов под присмотров врачей. Фото: предоставлено отцом ребенка.

МЛАДЕНЦЫ СЛИШКОМ ХРУПКИЕ

Матери не дали попрощаться с сыном. Причину, почему ребенок буквально сгорел за несколько часов, тоже не назвали. Денис говорит, заведующая списала все на то, что дети до года очень слабенькие.

– Она сказала жене, что младенцы – слишком хрупкий контингент, непредсказуемый. Мол, любая инфекция для них губительна. Из серии: сегодня младенец жив – завтра умер. Еще добавила, что они не смогли определить, что именно за ротавирусная инфекция у нашего сына, это и погубило его, – рассказывает Денис.

Однако родители уверены, врачи не только не поставили ребенку верный диагноз, но и не оказали квалифицированной помощи. Как минимум потому, что один из медиков был пьян.

ОН ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ПИЛ ПЕРЕД СМЕНОЙ

Денис сам приехал в больницу утром. Потребовал копии всех документов, чтобы по горячим следам установить картину происходящего. Затем подошел к главврачу и сообщил, что подозревает, что анестезиолог, лечивший его сына, был пьян.

– Я потребовал, чтобы анестезиологу провели освидетельствование на алкоголь. Его вызвали и провели в приемное отделение. Он подышал в трубку. Аппарат показал 111 промилле. Врачи сказали, что этого достаточно, что понятно, что врач пил. Но я потребовал, чтобы у него взяли еще анализы крови и мочи. Ведь он мог сказать, что выпил уже после того, как наш сын умер. Взяли у него кровь, отправили его в Новосибирск. Результат будет позже. А анализ мочи сразу сделали. Он подтвердил – анестезиолог пил, – рассказал КП-Новосибирск Денис. – Когда мочу сдавал, я с ним в туалет зашел, чтобы он все правильно сделал, не зачерпнул, простите, к примеру, из унитаза. Он полтора часа не мог сходить в туалет. Может время тянул, я не знаю. Потом сам признался мне, что пил. Сказал, что ему терять нечего, его уже уволили задним числом. Согласился, чтобы я снял его на телефон. Однако отказался говорить на видео, что заступил на смену пьяным. Сказал, что пришел на работу с похмелья. Однако, как потом пояснил мне следователь, анализы уже подтвердили алкоголь в крови. Это уже доказано.

На видео, которым поделился с КП-Новосибирск Денис, врач-анестезиолог говорит, что пришел на работу с похмелья. Что не могли поставить ребенку катетер, чтобы организм получал лекарства. Пряча глаза, произносит, что заведующая видела, в каком состоянии он заступил на смену.

– Он должен был поставить катетер, не смог. Тактика лечения была из серии – пальцем в небо. Мучил малыша, не мог найти вену для катетера! В итоге вызвали хирурга в помощь. Сделали сыночку четыре разреза, чтобы найти вену. Резали живого малыша! Кое-как поставили, но катетер мигрировал, выпал. Лекарство ввести не смогли. Еще анестезиолог говорил, что они связывались с санавиацией. Но те опять же говорили, что ребенка надо прокапать: найти вену и установить катетер, – рассказал КП-Новосибирск Денис.

Родители уверены, если бы врачи выбрали верную тактику лечения, не допустили к работе пьяного врача, их сын был бы жив. Сейчас они ждут результатов судмедэкспертизы.

– Сейчас будет выставляться, что анестезиолог – основной виновник. Но для нас этого недостаточно! Виновата и заведующая, которая назначала непонятное лечение, которая не установила диагноз, которая допустила к работе пьяного сотрудника, – считает отец мальчика.

Семья обратилась в Следственный комитет, следователи возбудили уголовное дело.

– Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области. В СК назначили проверки и необходимые экспертизы. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц. Также дело контролирует прокуратура Новосибирской области и местный детский омбудсмен Надежда Болтенко.

ОФИЦИАЛЬНО

Проверку по факту трагедии в Чистоозерной ЦРБ организовали и в Минздраве Новосибирской области. – Минздрав проводит ведомственный контроль качества и безопасности оказания медицинской помощи, – говорится в сообщении регионального ведомства. Также в Минздраве Новосибирской области выразили соболезнования семье грудничка, умершего на глазах врачей с многолетним опытом.

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