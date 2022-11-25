«Я был с похмелья»: анестезиолог признался на камеру, в каком состоянии спасал ребенка, который в итоге умер

Новосибирский анестезиолог признался, что был с похмелья, и из-за этого умер ребенок. Фото: предоставлены отцом погибшего ребенка.

Анестезиолог, который не смог спасти полуторамесячного младенца в сельской больнице под Новосибирском, признался, что в тот день вышел на работу с похмелья. Видео с допроса КП-Новосибирск предоставил отец погибшего ребенка Денис Стойлик.

– Заступил на смену с похмелья в отделение реанимации в Чистоозерном. Многие сотрудники это видели, в том числе заведующая отделением, – рассказал анестезиолог.

Напомним, ребенка привезли в больницу 18 ноября с симптомами ОРВИ. Несмотря на активное лечение и хорошие, по словам медиков, анализы, 21 ноября его положили в реанимацию. В 3 часа ночи он умер.

Родители винят в смерти сына врача-анестезиолога и считают, что он был пьян. Сам врач утверждает, что был трезв, но пришел на работу с похмелья. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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