Следователи возбудили уголовное дело после смерти 1,5-месячного ребенка в больнице под Новосибирском.ю Фото: предоставлено отцом ребенка.

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело после смерти 1,5-месячного ребенка. Родители малыша уверены, его сгубили врачи.

– Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

В СК напомнили, что 18 ноября в ЦРБ в селе Чистоозерное поступил полуторамесячный мальчик с признаками ОРВИ. Через пару дней он умер. Родители винят в случившемся врачей. В том числе анестезиолога, который в момент оказания помощи был не трезв.

В СК проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.

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