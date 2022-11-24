«Он был пьян»: в Новосибирской области родители обвинили анестезиолога в смерти полуторамесячного сына

В Новосибирске родители обвинили анестезиолога в смерти полуторамесячного сына. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске родители обвинили анестезиолога в смерти полуторамесячного сына. По словам сибиряков, когда их малыш заболел, они обратились за помощью в больницу. Спустя несколько дней ребенок скончался. Сибиряки винят в этом анестезиолога, который, по их словам, явился на работу в нетрезвом виде.

— Заболел ребенок 17 ноября, у него были сопли и кашель. Сначала мы вызвали врача на дом, но на следующий день он начал мочиться с крупинками крови, и после еды срыгнул. Мы отправились в больницу, там ребенка осмотрела заведующая. Поставили ему ОРВИ, взяли анализы, они были хорошие. Но врачи подозревали еще и ротовирус. Нам назначили несколько антибиотиков, от одного из них ребенка сразу начало тошнить, через некоторое время сын перестал воспринимать все лекарства, но их также продолжали нам назначать, — приводит слова матери мальчика паблик Вконтакте «АСТ-54». — В субботу 19 ноября пришла заведующая педиатрическим отделением, у сына взяли анализ на мочу — результат был в норме, по словам заведующей. Я всем врачам задавала вопрос: почему кровь в моче? — Никто не давал никакого ответа. Такое ощущение, что без точного диагноза его лечили от всех болезней. В понедельник 21 ноября в течение всего дня ребёнку становилось хуже, вечером его отвезли в реанимацию, и больше я не увидела своего малыша. Он умер в 3 часа ночи.

Родители также сообщили, что анестезиолог, которого пригласила завотделением, находился на работе в нетрезвом состоянии.

Сейчас сибиряки требуют наказать медиков за случившееся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber