«Не знаю, почему умер сын»: судмедэксперт не установил причину смерти младенца на столе у пьяного анестезиолога

Мальчик скончался в реанимации Чистоозерной ЦРБ 21 ноября. Фото: предоставлено отцом ребенка

Причину смерти полуторамесячного ребенка из села Чистозерное Новосибирской области не могут установить. Об этом КП-Новосибирск рассказал отец малыша Денис.

Напомним, мальчик скончался в реанимации Чистоозерной ЦРБ 21 ноября. Ребенка привезли туда с жалобами на кровь в моче. Однако врачи не обратили на это внимание и стали лечить маленького пациента от ротовирусной инфекции. Со временем состояние малыша ухудшалось, его забрала в реанимацию заведующая. Там с грудничком работал анестезиолог, который, как оказалось, был с похмелья. Спустя несколько часов сердце мальчика остановилось… Родители винят в трагедии врачей, которые, по их мнению, прописали неправильное лечение.

24 ноября было произведено вскрытие. Однако понять, из-за чего умер малыш, не удалось.

− После вскрытия я увидел, что в справке написано «Предварительная причина смерти не установлена». Я спросил у судмедэксперта, почему. На что он мне ответил − то, что написали в ЦРБ, то есть причину смерти, подтвердить он не может. Якобы это не соответствует тому, что он увидел при вскрытии, − поделился с КП-Новосибирск Денис.

Выяснить, что унесло жизнь грудничка, родители смогут примерно через месяц. Именно столько времени потребуется специалистам, чтобы провести все необходимые экспертизы.

По словам Дениса, в ЦРБ изначально не хотели, чтобы он обращался к независимому эксперту.

− Я настаивал на том, чтобы вскрытие производили в Купино, а не в Чистоозерной ЦРБ. Боялся, что в нашей больнице укажут такую причину смерти сына, которая им удобна. Написал отказ. Главврач пообещал, что тело ребенка увезут в Купино. Спустя некоторое время мне сообщают – принять тело судмедэксперт не сможет, так как уезжает в командировку, − вспоминает новосибирец. – Главврач предложил, чтобы тело вскрывали в ЦРБ. Я был против, на что он мне с ухмылкой ответил: «У вас других вариантов нет». Мы немного поскандалили, а потом я обратился в Следственный комитет.

Следователь при Денисе позвонил судмедэксперту. Оказалось, что он не собирается ни в какую командировку.

− Сейчас все обвиняют этого анестезиолога. На самом деле лечение изначально проводила заведующая отделением и по совместительству супруга главврача, − отметил отец малыша.

После произошедшего в СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части второй статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

− В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, назначен комплекс экспертиз для установления обстоятельств смерти малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается, − уточнили в СК.

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