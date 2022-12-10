С тачскрином и QR-кодом: дом Умной Снежинки открыли в Новосибирске

Дом Умной снежинки будет работать на набережной с 11:00 до 21:00 ежедневно Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске открыли Дом Умной Снежинки — символа Новогодней столицы России 2022 года. Интерактивная инсталляция в честь IT-снежинки начала работу на Михайловской набережной с 10 декабря.

Внутри — атмосфера русских сказок и тачскрин Фото: Никита МАНЬКО

Умная снежинка расположилась в полнокупольном доме, украшенном к празднику. Внутри авторы проекта воссоздали атмосферу снежного царства из русских сказок — искуственные сосульки, покрытые снегом елки и светящиеся льдинки. Сам дом видно издалека — благодаря инсталляции из более 100 красных шаров.

Более 100 красных шаров заметны издалека Фото: Никита МАНЬКО

Внутри Дома снежинки расположен интерактивный тачскрин — при нажатии пальцем программа генерирует уникальное изображение снежинки, а затем предлагает посетителю загрузить его на смартфон и поделиться в соцсетях.

Дом принимает гостей, несмотря на морозы Фото: Никита МАНЬКО

Инсталляция воплощает IT-снежинку — по задумке авторов все сгенерированные на тачскрине снежинки образуют вьюгу. Также в инсталляцию войдут более 500 детских рисунков, которые в течение всего года рисовали дети.

Михайловскую набережную украсили перед праздниками Фото: Никита МАНЬКО

Предыдущий Символ Новогодней столицы России - Серебряную Снежинку привезли в Новосибирск из Нижнего Новгорода еще в январе 2022 года. В ноябре мэр Новосибирска передал снежинку в Музей на набережной.

- Всё это время снежинка хранилась в домике на набережной, который мы построили специально для неё. В течение всего года новосибирцы могли прийти и сфотографироваться с ней. Сейчас настало время передать её в музей, чтобы сохранить память об этом событии. Это настоящее произведение искусства, оно займёт достойное место в коллекции музея, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — Новосибирск создаёт свою снежинку, которую мы передадим следующей Новогодней столице России — городу Суздалю.

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