В Новосибирске на Михайловской набережной открылся Домик Снежинки

На Михайловской набережной в Новосибирске появился Домик Снежинки.
Фото: Никита МАНЬКО
На Михайловской набережной в Новосибирске появился Домик Снежинки. Он открыл свои двери для новосибирцев в субботу, 10 декабря.
Домик расположен недалеко от главной сцены. Посетить его можно с 11:00 до 21:00 ежедневно.
Посетить Домик можно в любой день.
Фото: Никита МАНЬКО
Выглядит конструкция очень необычно и празднично – это белый купол со стилизованной под снежинку аркой. Внутри – разнообразные новогодние украшения с подсветкой, а также миниатюрные елочки.
Посмотрите, какая красота!
Фото: Никита МАНЬКО
Для посетителей там установлены специальные интерактивные доски. На одной из них можно создать свою цифровую снежинку.
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