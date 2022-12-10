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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:23

В Новосибирске на Михайловской набережной открылся Домик Снежинки

Он будет работать с 11:00 до 21:00 ежедневно
Авторы (2):
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Анастасия ХРОМЫХ
На Михайловской набережной в Новосибирске появился Домик Снежинки.

На Михайловской набережной в Новосибирске появился Домик Снежинки.

Фото: Никита МАНЬКО

На Михайловской набережной в Новосибирске появился Домик Снежинки. Он открыл свои двери для новосибирцев в субботу, 10 декабря.

Домик расположен недалеко от главной сцены. Посетить его можно с 11:00 до 21:00 ежедневно.

Посетить Домик можно в любой день.

Посетить Домик можно в любой день.

Фото: Никита МАНЬКО

Выглядит конструкция очень необычно и празднично – это белый купол со стилизованной под снежинку аркой. Внутри – разнообразные новогодние украшения с подсветкой, а также миниатюрные елочки.

Посмотрите, какая красота!

Посмотрите, какая красота!

Фото: Никита МАНЬКО

Для посетителей там установлены специальные интерактивные доски. На одной из них можно создать свою цифровую снежинку.

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