Почти миллион рублей направят на украшение домика снежинки в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирск.

В Новосибирске на новогоднее украшение домика снежинки потратят почти миллион. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступила городская дирекция творческих работ. Деньги на украшение домика выделят из бюджета. Цена контракта, указанная на сайте, – 931 223 рубля.

Подрядчику необходимо выполнить работы снаружи и внутри купола. Сделать их следует с 1 по 9 декабря. В документах говорится, что входную группу требуется оформить, используя не менее 20 веток ели и 2 гирлянды, а также не меньше, чем 100 шаров. Внутри необходимо украсить пространство, используя 300 шаров, 10 пластиковых звезд и 40 акриловых сосулек. Также указано, что в оформлении домика желательно использовать белый декор.

В планах открыть домик снежинки к 10 декабря.

Ранее сообщалось, что смарт-снежинка должна состоять из экрана, источника питания, сенсорной панели и модема 4G.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber