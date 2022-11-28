7 причин перестать снимать жилье и взять ипотеку в Новосибирске в 2022 году

В каждом районе Новосибирска - широкий выбор недвижимости. Фото: Евгений КОЧКИН

У современного русского человека три главные дилеммы. Делать окрошку на квасе или на кефире? Называть камень вдоль тротуара бордюром или поребриком? Если нет своего жилья – снимать или покупать в ипотеку?

Два первых вопроса относятся к категории вечных: мы никогда не найдем однозначный ответ. С третьим проще: если доход позволяет взять и выплатить кредит – нужно покупать свое жилье.

Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера нашли 7 веских аргументов в пользу такого решения.

Причина №1: Право на ремонт

Новые обои, ламинат – это первое, что появляется в квартире вместе с новоселами. Купил жилье – хочется обустроить его под себя. «Можно и в съемной квартире ремонт сделать. В чем проблема-то?» - пустится в спор скептик.

Конечно, можно! Но только ваше представление об идеальном дизайне может не совпасть с представлениями хозяина. А окончательное решение – за ним. Да и редко квартиранты берутся за ремонт. Ведь понимают: жилье – временное. Жаль на него силы тратить.

Причина №2: Постоянный адрес

Аренда – это постоянное путешествие. Причем с огромным количеством «багажа». Если есть своя мебель, переезжая, приходится везти шкафы с собой, а потом тихонько вздыхать, глядя на ободранные углы. Даже если мебели нет: упаковывать и разбирать десятки коробок раз в год тоже радости мало.

- Пять лет мы с мужем снимали жилье. За это время сменили три квартиры. Это еще немного. Можно сказать, повезло. Но ощущение все время было – словно у кого-то в гостях, - поделилась с нами новосибирский мастер маникюра Анастасия. Совсем недавно она оформила ипотеку на собственное жилье и больше не кочует по городу.

В городе появляются все новые дома и микрорайоны. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Причина №3: Налоговый вычет

«Вы у меня с прошлого года квартиру снимаете. Дайте-ка я вам верну тысяч двадцать. Кешбэком». Может хозяин предложить такое арендатору? Исключено.

А вот в случае с ипотекой – обычное дело. Покупатели недвижимости в России имеют право получить налоговый вычет до 260 000 рублей. Это вам не скидка на банку кофе в гастрономе, это приличная сумма. И уже появились новости, что в ближайшее время ее увеличат.

И это не все: не каждый знает, что отдельный вычет положен за уплату процентов по ипотеке – еще до 390 тысяч. Подробнее об этой льготе можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

Причина №4: Независимость

Вообще, немного обидно, что, арендуя жилье, ты зависишь от некоего хозяина. Ну, как Добби, честное слово. Вот у него есть хозяин и у съемщика – тоже. Причем, Добби – проще. Его хозяин – позитивный мальчуган Гарри. А у вас может оказаться суровая Галина Андреевна.

И самое досадное, что хозяин в любой момент способен сказать: извольте освободить жилище. Может, Галина Андревна – хорошая женщина, но если у нее внезапно женится сын, она сделает выбор в пользу его комфорта.

- Я выступаю посредником между владельцами жилья и квартиросъемщиками. Подписываем типовой договор, по которому хозяин должен за 15 дней предупредить жильцов о прекращении аренды. Но по факту – нарушают, - делится новосибирский риелтор Иван Глотов.

Современные сервисы помогают выбрать оптимальные предложения на рынке недвижимости. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Причина №5: Гражданские права

Внушительная часть арендаторов живет без прописки. Либо прописка – не по адресу. Считай – фиктивная.

Оно, в общем-то, не страшно. Но иногда возникают сложности: когда оформляешь ребенка в садик или школу. Или когда на новой работе строгая кадровичка надменно молвит: у нас – серьезная организация, мы берем в компанию только со СНИЛСом, ИННом и пропиской.

Вот и выходит: в съемной квартире живешь, как на «вписке». А в своей – уже по прописке.

Причина №6: Фиксированная цена

Аренда жилья привязана к рынку. Выросли цены на колбасу, шиномонтаж и стоматологию? Вырастут и на аренду. Так что квартирант всегда должен быть готов: хозяин может поднять ценник.

Всякий кредит, как это ни парадоксально – символ стабильности. Как бы не скакали цены на продукты, услуги и недвижимость, выплаты по займу остаются предсказуемыми. Более того, вам могут снизить их.

Например, только в 2022 году Сбер рефинансировал ипотеку тысячам клиентов, уменьшив размер платежей.

- В июле мы запустили программу рефинансирования. Снизить ставку могли 10 тысяч заемщиков, и две трети из них воспользовались выгодным предложением. В итоге общий объем рефинансированной задолженности превысил 18,2 миллиарда рублей. Так мы помогли нашим клиентам значительно сэкономить их средства, - прокомментировал первый заместитель Председателя Правления СберБанка Кирилл Царев.

Причина №7: Ежемесячные затраты

Сколько нужно платить ежемесячно за аренду и сколько – по ипотеке. Это, пожалуй, главный критерий. Для сравнения можно воспользоваться сервисом недвижимости Домклик.

Вместо платежей за аренду можно вносить платежи по ипотеке, купив квартиру. Источник: Домклик

Давайте откроем карту предложений, например, в новосибирском левобережье.

За «однушки» здесь просят от 15 до 30 тысяч рублей в месяц. Возьмем за ориентир среднюю цифру: 22,5 тысячи рублей.

Посмотрим, что на этом же Левом берегу предлагают застройщики. ЖК «Цветной бульвар» и «Новые матрешки» – от 3 миллионов за квартиру. ЖК «Семейный квартал» – от 3,4 миллиона. ЖК «Кварталы Немировича» – от 4,2 миллиона, ЖК «Парково» – от 4,5 миллиона. Давайте рассмотрим жилье за 4 миллиона рублей – как вариант, приближенный к среднему.

Удобный калькулятор расчетов. Источник: Домклик

Открываем на том же Домклик калькулятор ипотеки. Почем выйдет нам наиболее привлекательная семейная ипотека? Вбиваем цифры: 4 миллиона рублей, 30 лет. При таком раскладе ежемесячный платеж составит 19 734 рубля.

Да, есть нюанс: 600 тысяч рублей первоначального взноса. Но если мы разделим эту сумму на те же 30 лет, наш ежемесячный платеж составит 21,4 тысячи. К тому же, 650 000 рублей (а то и больше, если льготой вправе воспользоваться оба супруга) из общей суммы кредита можно будет погасить налоговыми вычетами.

Выгоднее, чем аренда. И пусть вас не пугает солидный срок ипотеки — 30 лет. Это всего лишь способ сделать ежемесячный платеж комфортным для бюджета. На практике большинство клиентов сервиса Домклик выплачивают заем за 5 лет. А потом все, свобода, причем, в собственном доме.

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