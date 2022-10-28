Ипотека: 5 стереотипов, которые легко разрушить

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Ипотека — она как «Голубой огонек» в новогодний вечер. Его вроде и ругают, а все равно включают и смотрят. С жилищным кредитом ситуация похожая: критикуют проценты, переплату, условия… Но берут! И не по одному разу. И решают с его помощью любые квартирные вопросы — включая покупку жилплощади для выросших детей и строительство загородных домов.

Давайте вместе с экспертами трезво разберем, как устроена ипотека, и разрушим устаревшие стереотипы о ней.

ПРИДЕТСЯ ОТДАВАТЬ ВСЮ ЗАРПЛАТУ

«Возьмешь ипотеку — и будешь на одну еду работать, больше ни рубля свободного не останется. Вот раньше жили без ипотеки — и хорошо», - возмущаются консерваторы.

На самом деле, хорошо было не всем и не всегда. Коммунальные квартиры с общей кухней, соседство в одной комнате родителей и детей-подростков… Ну, так себе удовольствие. Государство давало жилье, но на всех его явно не хватало. Расскажи советскому человеку, что можно подписать бумаги и заехать в отдельную квартиру (в любую, по своему выбору, а не «какая досталась») — тот бы даже не поверил.

Конечно, жилищный кредит не должен оставлять вас на мели. Но для этого достаточно трезво взвесить свои возможности. Тем более что размер ежемесячных платежей легко оценить заранее: с помощью ипотечного калькулятора, например, на сервисе недвижимости Домклик от Сбера.

- Когда посчитали, поняли, что после уплаты ипотеки и коммуналки у нас на двоих с женой будет оставаться по 50 тысяч в месяц. Думали, что придется сильно экономить. Не пришлось. И даже гасим долг с опережением, - поделился с нами новосибирский менеджер по продаже бытовой техники Игорь.

В общем, планирование и трезвый расчет — вам в помощь. И, конечно, льготные программы ипотеки — со ставками значительно ниже базовых.

И еще! У жителей России есть право на шикарный «кешбэк» в виде налогового вычета. Любители покритиковать ипотеку скромно об этом умалчивают, словно 13% от стоимости новой квартиры (точнее, от двух миллионов, вложенных в ее покупку) и от процентов по ипотеке (в пределах трех миллионов) — не крутое подспорье.

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ИПОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЫХ

В этом утверждении есть доля истины. Но именно — доля.

Ипотека — действительно хороша для молодых. Во-первых, для них она, очевидно, более востребована. Встретились, полюбили, сыграли свадьбу… Надо съезжать от родителей. Опять же, для молодых действуют отдельные программы — ловите в помощь шпаргалку сервиса Домклик.

- В общем объеме ипотечной выдачи молодежная ипотека занимает небольшую долю. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий, - комментирует вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Теперь — о заблуждениях. Где-то в ящике устаревших теорий (аккурат между историями про плоскую Землю и страхом перед солнечными затмениями) завалялись абсурдные утверждения о том, что людям за пятьдесят ипотеку не одобрят.

Ха! Да запросто! Банки один за другим поднимают предельный возраст заемщиков. Так, в Сбере сейчас ипотеку можно платить до 75 лет. Здесь даже есть «пенсионная ступень» — это специальный график платежей, который учитывает будущий выход на пенсию.

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НУЖНА КУЧА СПРАВОК

Да уж, были времена. Лет двадцать назад без пачки справок за кредитом даже не совались. Хоть квартира, хоть утюг — для выдачи займа у тебя не только паспорт, ИНН и СНИЛС попросят, но еще чуть ли не копию трудовой, школьный аттестат и характеристику из ЖЭКа. А уж доходы подтверждать… Проще не справку, а сразу бухгалтера с работы принести, чтобы он за тебя кровью подписался.

Теперь все иначе. Через сервис Домклик, например, можно онлайн подать заявку на ипотеку, имея под рукой лишь два документа. Причем таких, которые не придется разыскивать в шкафах. Нужны паспорт и еще один документ на выбор — загранник, военник, СНИЛС или даже водительское удостоверение.

Более того: чтобы совсем уж избаловать заемщиков, Сбер уменьшил количество страниц в паспорте, которые нужно загружать в систему. Раньше надо было снять все страницы, теперь — только основной разворот.

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ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ НА СЕБЯ — КРЕДИТ НЕ ДАДУТ

Этот миф имеет вполне логичное происхождение. Нет трудового договора — стало быть, нет справки с работы, не подтвердишь свой доход. В общем-то, примерно как с тем стереотипом, который мы разобрали только что.

Но мы же понимаем: и работа по найму, и частный бизнес — это не все формы труда. Есть еще самозанятость, которая сейчас популярна. И самозанятым тоже выдают ипотеку.

А если, работая на себя, вы хотите максимально повысить шансы на одобрение заявки, стоит сделать следующее: зарегистрироваться в сервисе «Свое дело» в приложении Сбера и подать заявку вместе с созаемщиком, у которого официальный доход.

Есть еще кое-какие лайфхаки — пользуйтесь!

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МНОГО СКРЫТЫХ ДОПЛАТ

«Подпишешь бумаги, возьмешь кредит, а потом с тебя три шкуры снимут». Так говорят люди, которые — скорее всего — когда-то обожглись на микрофинансовых конторах. Да чего греха таить, иные банки тоже умалчивали о невыгодных для клиента деталях.

Сейчас ситуация иная. Во-первых, современный финансово грамотный человек понимает: договор надо читать внимательно. И не только затем, чтобы защититься от обмана. Но еще для того, чтобы увидеть выгодные для себя моменты.

Во-вторых, государство строго спрашивает с финансовых организаций. Это вам не девяностые. В третьих, договоры стали намного проще и прозрачнее. А современные сервисы позволяют легко рассчитать платежи (и увидеть все финансовые подробности наперед, на 10 или даже 20 лет — до последнего дня выплаты ипотеки). Обойдетесь без дискриминанта и логарифмов. Ловите удобный калькулятор от сервиса Домклик.

Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В России — тренд на рост популярности ипотеки. Об этом можно судить по сделкам Сбера. В сентябре жители России взяли 84,3 тысячи ипотечных кредитов на 26,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в августе клиенты банка получили 73,5 тысячи кредитов на 23,1 миллиарда рублей. Такие данные приводит Домклик.

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