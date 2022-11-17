«Почему это случилось именно с ней?»: отец утонувшей в Новосибирске второклассницы не может похоронить дочь на родине

Девочку нашли в бассейне. Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области/предоставлено отцом ребенка

Второклассницу, утонувшую в школьном бассейне на уроке, похоронят в Новосибирске. Напомним, трагедия случилась 15 ноября. Учитель физкультуры с 24-летним стажем пытался изо всех сил спасти малышку. Девочка трижды пережила клиническую смерть. 16 ноября она скончалась в реанимации детской больницы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уже несколько дней сыщики восстанавливают полную картину трагедии и ее причину. Пока непонятно, что случилось. Ребенок потерял сознание и утонул? Или девочка захлебнулась во время плавания, а никто не заметил?

ЧП произошло на уроке физкультуры. Фото: СУ СК РФ по Новосибиркой области

Семья умершей школьницы родом из Таджикистана, но уже давно живет в Новосибирске и имеет российское гражданство. Восьмилетняя Аида* была средним ребенком. У супругов осталось еще двое детей 7 и 3,5 лет.

- Мы хотели похоронить ее в городе Худжанд в Таджикистане. Там живет ее бабушка. Все документы уже готовы. Сегодня забираем тело, но возникла проблема с авиаперевозкой. Сложно это все: и морально, и финансово, - рассказал КП-Новосибирск отец умершей девочки.

Прямых рейсов из Новосибирска в Худжанд нет. Ближайший самолет авиакомпании S7 с одной пересадкой вылетает завтра вечером. Стоимость одного билета порядка 42 000 рублей. Родители ребенка решили, что похоронят дочь в Новосибирске.

Сейчас и отец, и мать убиты горем. Мужчина занимается организацией траурных мероприятий и старается пока не думать о наказании виновных. Он до сих пор не может смириться, что его любимой девочки больше нет.

- Почему это случилось именно с ней? Я не знаю, кто виноват. Пока не готов сам кого-то обвинять. Надеюсь, что следствие разберется, - рассказал КП-Новосибирск отец ребенка.

* Имя ребенка изменено по этическим соображениям.

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