«Трижды наступала клиническая смерть»: стали известны подробности гибели второклассницы в школьном бассейне

Второклассницу нашли в бассейне. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске на уроке физкультуры утонула второклассница. Трагедия произошла днем 15 октября в Дзержинском районе. Ребенка нашли под водой без сознания. А сегодня стало известно, что девочка скончалась в реанимации. Потеряла ли она сознание и утонула, или уже под водой потеряла сознание - непонятно.

- Вообще, как так вышло, никто не понимает. Тренер был на месте. Сколько девочка пробыла под водой, пока он не заметил, тоже не понятно, - рассказали КП-Новосибирск в школе.

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Как сообщил источник КП-Новосибирск в минздраве, у ребенка трижды наступала клиническая смерть до того, как он попал в реанимацию.

Врачи делали все возможное, но спасти школьницу не удалось. Сегодня, 16 ноября, девочка скончалась в больнице. Официально в школе ЧП комментировать отказываются.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 часть 1 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

- Возбуждение уголовного дела прокуратурой Дзержинского района признано законным. Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой под контроль, - также отметили в областной прокуратуре.

КП-Новосибирск обратились к юристу Инессе Рябининой. Она объяснила, как сейчас будут устанавливать виновника в смерти девочки.

- Нужно знать, какой был порядок в школе. Скорее всего, это был школьный педагог или приглашенный тренер. Возможно, там должен присутствовать еще один специалист. Сейчас будут изымать документы, брать объяснения. Если найдут нарушения, то даже директора могут привлечь по статье – «Халатность», - рассказала КП-Новосибирск Инесса Рябинина, юрист. – Нужно установить по расписанию был урок или нет, кто привел туда детей, был ли на месте медицинский работник, кто дал команду зайти в воду, кто отлучался и по какой причине.

По словам юриста, все учителя сейчас попадут в зону пристального внимания.

- Если у ребенка было какое-то заболевание, из-за чего он потерял сознание, а его пустили в бассейн, то вопрос - почему? Если у него не было справки о допуске в бассейн, то тоже возникнут вопросы, - говорит Инесса Рябинина. - Кого будут наказывать – вопрос пока остается открытым.

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