Работал 24 года. Что известно о тренере, на уроке которого в бассейне захлебнулась второклассница из Новосибирска

Учитель отработал в школе 24 года. Фото: https://sch-197-nsk.edusite.ru/Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Следователи Следственного комитета установили личность учителя физкультуры, у которого на уроке, 15 ноября, произошла трагедия. Второклассницу без сознания обнаружили на дне бассейна во время занятий в новосибирской школе № 197. Девочку достали из воды и пытались привести в чувство. В состоянии клинической смерти малышку доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но сегодня, 16 ноября, стало известно, что школьница умерла.

Родители, ученики и педагоги до сих пор недоумевают, как могла произойти эта трагедия. Учитель Сергей В. — очень опытный тренер.

- Он 24 года проработал физруком, вырастил ни одно поколении ребят в школе. Имеет среднее профессиональное образование, в прошлом году дважды повышал квалификацию и мог даже работать по направлению адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями здоровья. К этому педагогу коллектив относится с большим уважением, - рассказали КП-Новосибирск в школе № 197.

Ученики, особенно из старшего и среднего звена тоже переживают за физрука. Отзываются о нем, как о добром, но строгом наставнике.

- Хороший педагог, любили все очень его в детстве. Такой, опытный, добрый и понимающий учитель, детей любит, всегда поможет, покажет, расскажет, придумает что-то интересное. На плавании тоже всегда все отлично у нас было, - делится воспоминаниями выпускница трагично известного учебного заведения.

Нельзя сейчас однозначно сказать, что вся вина лежит на Сергее. Во время уроков на воде, в том числе и вчера, присутствовали также медработник и два родителя из класса. Никто из них не заметил, как девочка оказалась на дне. Возможно, ей стало плохо, и она потеряла сознание во время упражнения.

- Родители по очереди ходят помогать переодеть детей, волосы высушить, где-то пол подтереть. На класс обычно идут 2-3 родителя. Никаких специальных справок по состоянию здоровья мы в бассейн не сдаем, допуск как к обычному уроку физкультуры. У детей только школьный медработник берет соскоб, - поделилась с КП-Новосибирск одна из мам ученика начальной школы.

В настоящее время учебное заведение проверяют все ответственные службы. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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