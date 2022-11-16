В Новосибирске второклассница, потерявшая сознание на уроке физкультуры, умерла в реанимации. Фото: СК РФ НСО.

В среду, 16 ноября, стало известно, что второклассница, потерявшая сознание в бассейне на уроке физкультуры в новосибирской школе, умерла. За жизнь девочки боролись врачи, но организм ребёнка не справился – слишком в тяжёлом состоянии малышку госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

– Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», – пояснили в Следственном комитете по НСО.

В СК добавили, что следователи проводят следственные действия, которые направлены на установление всех причин случившегося. Во время расследования установят причины и условия, которые поспособствовали совершению преступления. Ход и расследование уголовного дела на контроль взяли в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в одной из школ Новосибирска второклассница упала в обморок на уроке физкультуры в бассейне. Ребенка без сознания нашли под водой. Малышку экстренно госпитализировали. Состояние ребенка было очень тяжелым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске второклассница упала в обморок в бассейне на уроке физкультуры

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер