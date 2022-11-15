В Новосибирске второклассница упала в обморок в бассейне на уроке физкультуры

Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одной из школ Новосибирска второклассница потеряла сознание в бассейне на уроке физкультуры. Произошло ЧП во вторник, 15 ноября.

— Предварительно установлено, что во время урока физкультуры девочка оказалась в воде без сознания. Ребенок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, — рассказали в региональной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что организовали проверку и по ее итогам будет принято соответствующее решение. Также проверку проведет Следственный комитет. Следователь уже выехал в школу.

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