«Оглох на одно ухо, спасая людей»: школьник вытаскивал из-под завалов жильцов дома на Линейной, 39 в Новосибирске

В новосибирской гимназии рассказали о десятиклассники, спасавшем людей из-под завалов на Линейной, 39. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Десятиклассник Константин Маняшин утром 9 февраля шел вшколу мимо дома на Линейной, 39, когда раздался взрыв. После этого обрушился целый подъезд пятиэтажки, а дом охватило мощное пламя. Увидев это, парень не растерялся: бросился на помощь тем, кто оказался под обломками. О юном герое корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в гимназии № 9, где учится мальчик.

– Когда прогремел взрыв, Костю отбросило в снег взрывной волной. К нему подошла женщина, помогла подняться. После он услышал крики тех людей, которые пострадали. Побежал по подъездам, стучал, звонил, будил тех, кто не проснулся. Из-под плит и обломков были слышны голоса. Очевидцы вытаскивали пострадавших. Они попросили Костю помочь им. Он вытащил из-под обломков одного жильца этого дома. К сожалению, он оказался мертвым, – рассказала КП-Новосибирск директор гимназии № 9 Наталья Загорулько. – Затем Костя снова побежал по подъездам. Услышал голос пожилой женщины в соседнем подъезде и помог взрослым мужчинам вытащить ее. Затем уже подъехали спецслужбы. Спасатели попросили уйти с места происшествия.

После случившегося Костя спокойно пошел в школу. О том, что произошло, он рассказал учителю физики. И отсидел все уроки.

– Вечером классному руководителю позвонила мама и сказала, что у Кости что-то не то со слухом. Они обратились к врачам. Решается вопрос, что делать. Потому что ребенок оглох на одно ухо. Его оглушило взрывной волной. Несмотря ни на что, он в четверг и пятницу был на уроках. Такой ребенок, что даже ни одного занятия не прогулял, не пропустил. Он очень ответственный! – добавила директор гимназии.

Все учителя хорошо отзываются о Косте.

– Костю воспитывала и обучала с пятого класса. Он всегда отличался самостоятельностью, уверенностью в себе. Мальчик профессионально занимается лыжами. Очень часто ездит на соревнования. Получает хорошие награды. В школе всегда веселый, жизнерадостный. Он очень самостоятельный. В коллективе очень активный, хорошо общается с ребятами. Всегда придет на помощь. Своим таким веселым нравом может сподвигнуть других ребят что-то хорошее, – поделилась с КП-Новосибирск учитель Кости по русскому языку и литературе Нина Букина. – Когда после случившегося я спросила его, как он решился на этот шаг, Костя ответил: «Я должен был это сделать. Должен был спасать. Должен был помочь людям!».

По словам педагогов, Костя растет в благополучной интеллигентной семья. Папа мальчика работает программистом в банке, мама занимается фотографией. Но при этом много времени и внимания женщина уделяет детям. Известно, что у Кости есть младший брат.

– Мама всегда была рядом с сыном. Тем более у нас в классе принято, что родители поддерживают ребят в школьных мероприятиях. Костя же всегда советовался с родителями. Они вместе решали и решают какие-то важные и серьёзные вопросы. У мальчика есть пример, – добавила Нина Букина.

Напомним, взрыв на Линейной прогремел 9 февраля. Жертвами ЧП, по последним данным, стали 14 человек, среди них - 2-летняя девочка. По факту трагедии возбудили уголовное дело. А виновников, лжегазовщиков, арестовали. Всем пострадавшим власти выплатят компенсации.

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