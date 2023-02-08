Одеяла-невидимки делают наших солдат почти неуязвимыми в зоне СВО

В Новосибирской области разрабатывают накидки-невидимки для бойцов СВО. Фото: Предоставлено Сергеем Майоровым/кадр из видео.

Из Новосибирской области в зону СВО отправили особые одеяла, которые скрывают человека от тепловизоров. Их можно использовать не только для укрытия, но и как носилки, подстилки или просто укрываться ими.

- Накидки сшили наши волонтеры в рамках проекта «Тыл России», благодаря которому в зону СВО уходят гуманитарка и бронированные машины. У проекта есть отдельное направление - пошив защитной экипировки. Мы закупили специальную ткань (где и какую - держим в секрете), сшили из нее одеяла. За разработку самого изделия отвечал Алексей Некрасов, руководитель швейной фабрики, - рассказал КП-Новосибирск глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

Материал для накидки подбирался прочный на разрыв, с водоотталкивающей пропиткой. Фото: Предоставлено Сергеем Майоровым

Разработка одеял-невидимок велась совместно с Росгвардией и спецподразделениями ВС РФ. Одеяло размером 1,5х2 метра, что позволяет полностью укутаться им, скрывшись от тепловизора противника. Материал надежно сохраняет тепло внутри. Состав и технологию пошива камуфляжных накидок, по понятным причинам, не раскрывают. Но показывают видео уже с линии соприкосновения. Военные благодарят за такое ноу-хау. Также есть видео испытаний: тепловизор действительно не видит человека, завернутого в эту ткань.

Производство планируют расширять, чтобы обеспечить максимальное количество военных. Фото: Предоставлено Сергеем Майоровым

- Сейчас появилось больше просьб с линии соприкосновения - делать больше одеял. А еще бойцы просят сшить размеры побольше для того, чтобы закрывать не только человека, но и технику. Пока что ее накрывают несколькими одеялами, соединенными друг с другом. Сейчас мы ищем возможности и деньги на открытие нового цеха. Подсчитали: нужен примерно миллион рублей на закупку оборудования, - уточнил КП-Новосибирск Сергей Майоров.

Так видно человека на тепловизоре без одеяла и под ним. Фото: Стоп-кадры из видео

КСТАТИ

Какие еще изобретения могут пригодиться бойцам?

- В Новосибирске разработали дрон, который способен прожечь броню толщиной свыше 100 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожить тяжелую бронетехнику. Например, танки Leopard. Стоимость одного серийного образца - около 2,5 миллиона рублей. Это гораздо экономичнее, чем производство танка, который стоит около 500 миллионов рублей.

- Умельцы из НГТУ разработали микродрон-шпион, аналог британского Black Hornet. Прототип весит 85 граммов, он способен развивать скорость до 25 км/ч. Дальность полета - до 2 километров. Беспилотник может передавать информацию с помощью двух видеокамер, закрепленных на корпусе. Заряда аккумулятора хватает на 20 минут полета.

- Ученые исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) создали специальные впитывающие повязки-тампонады, которые останавливают кровь за 3 минуты. Их можно использовать при минусовой температуре и делить на несколько частей.

- Вечное газовое кадило, которое создал ученый из Института катализа СО РАН Александр Куликов, тоже может пригодиться бойцам. Как рассказал сам изобретатель, маленький источник тепла можно использовать в окопах: свечения от него практически нет, дыма и запаха - тоже.

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