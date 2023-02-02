Новосибирские конструкторы создали дрон, способный уничтожать танки Leopard на СВО

Дрон прожигает броню толщиной свыше 100 миллиметров. Фото: предоставлено Андреем Братеньковым

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard в зоне СВО, создали новосибирские конструкторы. О проекте КП-Новосибирск рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

− Мы создали прототип дрона – он способен нести боевую часть, которая прожигает броню толщиной свыше 100 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать тяжелую бронетехнику. Например, танки Leopard. Экономическая составляющая достаточно проста – стоимость нашего серийного образца будет в районе 2,5 миллионов рублей. Танк же стоит полмиллиарда рублей. Поэтому это экономически эффективно, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск Андрей Братеньков.

По словам директор «Спектра», времени на разработку ушло не так много.

− Мы масштабировали свой проект, который изначально разработали – то есть у нас был БПЛА (беспилотный летательный аппарат - прим. ред.), способный доставлять полезную нагрузку до килограмма. Это либо две гранаты, либо четыре поражающих элемента. Какие будут поражающие элементы – пока сказать не могу, так как у нас только будут огневые испытания, − рассказал Андрей Братеньков. – Если мы получим финансирование или заказ, то реализуем производство на территории Новосибирска.

Также он добавил, что недавно конструкторское бюро ввело в эксплуатацию 14 единиц оборудования, позволяющего увеличить текущую производительность бронеплит в два раза.

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