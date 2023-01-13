Новосибирские ученые передадут батальону «Вега» специальные кровоостанавливающие повязки

Повязки способны быстро останавливать кровь. Фото: ФИЦ ФТМ

Ученые исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) передадут специальные гемостатические повязки новосибирскому батальону «Вега», отправляющегося на СВО.

— В сложившейся обстановке, никто не должен находиться в стороне, ни представители бизнеса, ни государственные структуры, ни общественные организации, победа зависит от каждого из нас! — подытожил первый заместитель директора ФИЦ ФТМ, Олег Пыклик.

Эти повязки останавливают кровь в течение трех минут. Их можно использовать при минусовой температуре и делить на несколько частей. Производятся повязки полностью из российских материалов, поэтому их поставки не будут зависеть от поставок из-за границы.

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