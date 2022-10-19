Спрашивают о боге и проверяют биографию: как набирают мужчин в элитный батальон «Вега»

У военных, которых примут в «Вегу», должна быть идеальная репутация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей Новосибирской области повестки закончились. Военкомат набрал достаточно будущих бойцов, но мужчины сами идут в комиссариаты. За месяц частичной мобилизации разобрались со срочными делами, и пошли записываться на службу второй волной.

- Многие мужчины с военным опытом говорят: не хотим на фоне мобилизации отсиживаться дома. Принято решение, и оно уже согласовано с министерством обороны РФ – идет формирование еще одного именного добровольческого батальона от Новосибирской области. Этот батальон мы будем централизовано обеспечивать всем необходимым. Это подразделение будет боевым, элитным, - объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

КАНДИДАТЫ ПРОХОДЯТ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Редакция КП-Новосибирск связалась с офицером, который возглавил набор добровольцев. Это Андрей Панферов – вице-спикер областного парламента, потомственный военный и офицер ГРУ, ушедший в запас в звании подполковника. Ему и предстоит возглавить новое формирование.

- Мы берем в отряд людей разных возрастов. Но внимательно подходим к их морально-деловым и боевым качествам, решимости. Отдаем предпочтение людям с безупречной биографией, хорошей физической подготовкой. Изучаем биографию кандидата. Я поставил задачу при собеседовании выяснять его вероисповедание, - рассказал КП-Новосибирск Андрей Панферов.

Подполковник объясняет: берут не только православных христиан. Вера может быть другой. Но командир хочет знать максимум о своих будущих бойцах.

- Если придет доброволец, который исповедует ислам, мы помимо остального должны обеспечить ему возможность совершать намаз, - пояснил КП-Новосибирск Андрей Борисович.

УЧЕБА – ДНЕМ И НОЧЬЮ

Есть и ограничения для службы в новом подразделении. Не берут с проблемной репутацией, отказывают женщинам и добровольцам, у которых нет российского гражданства.

- Мы же понимаем, что могут прийти люди, которые являются активными противниками нашего политического строя, могут прийти люди с так называемых «спящих» ячеек всевозможных радикальных организаций, могут прийти агенты разведок Украины. Уделяем пристальное внимание, чтобы такие кандидаты к нам не попали, - рассказал КП-Новосибирск Панферов.

Где именно будет работать отряд, и какие задачи выполнять – информация секретная. Впереди у элитного батальона – подготовка.

- Учеба днем и ночью. Как одиночная подготовка бойцов, так и в составе подразделения. Это неотъемлемая часть формирования нашего отряда, - говорит Андрей Борисович.

Районные военкоматы уже предупреждены, что могут прийти мужчины, желающие служить в новом отряде. Так что добровольцам можно обращаться по месту приписки.

КСТАТИ

У нового подразделения уже есть название – «Вега».

Такое имя формирование унаследует от бердской бригады специального назначения.

- Она участвовала в двух чеченских компаниях и покрыла себя славой. Пусть память об этом отряде сохраняется, а его имя будет путеводной звездой для личного состава, - прокомментировал Андрей Панферов.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Андрей Панферов родился в 1960 году. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и Чечне.

После объявления частичной мобилизации написал рапорт об отправке его добровольцем в зону выполнения специальной военной операции.

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