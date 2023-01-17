Новосибирские ученые устроили дегустацию опарышей: личинки мух могут стать едой будущего

Ученые устроили дегустацию личинок мух в соевом соусе - на вкус как креветки Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирские ученые из НГАУ разработали еду будущего - заменитель белка из жареных личинок мухи черная львинка. Заморская цокотуха оказалась щедрой кормилицей: белок идет в пищу, в том числе на корм скоту, а оболочка - для изготовления лекарств. Как насекомое разбирают по частям и кому это может быть полезно - в материале КП-Новосибирск.

Опарыши содержат до 40% белка, их перемалывают в муку и давно едят в Европе Фото: Никита МАНЬКО

ВКУСНЫЕ ЛИЧИНКИ

Новосибирские ученые создают еду будущего и лекарства из личинок мух. Пару лет назад специалисты лаборатории биополимеров НГАУ и «Ястра-Инновации» поселили у себя черных львинок из джунглей Южной Америки. Хотели помочь лекарственному рынку, но неожиданно открыли полезные свойства, которые можно использовать в производстве продуктов питания.

- Черная львинка - это тропическая муха, которая содержит больше всего хитина. Сейчас мы прорабатываем метод получения хитозана - важного элемента БАД, - рассказал КП-Новосибирск специалист лаборатории биополимеров НГАУ Петр Мирошников. - Кроме того, из личинок мы получаем белок - замену животного белка для человека с полным составом аминокислот. Это лучше, чем соевый или гороховый белок.

Личинки идут на белок, а взрослые мухи - на хитин и хитозан для фармакологии Фото: Никита МАНЬКО

Ученые утверждают, эти личинки очень полезны и на вкус - ничего. Даже устроили дегустацию. Корреспондент КП-Новосибирск попробовал обжаренных опарышей в соевом соусе - по вкусу похоже на мелкие креветки с панцирем. Наши собеседники как бы намекают: в скором времени, чисто теоретически, личинки мух можно будет увидеть в составе на упаковке колбасы. А то и вовсе в качестве отдельного блюда - вместо чипсов. Так в чем конкретно польза? Личинки черной львинки содержат около 40% белка - столько нет ни в одном виде мяса. Но вот чипсы - пока только шутка, хоть и с долей правды.

- На самом деле нужно преодолеть психологический барьер, пока получать белок из жуков - это экзотика. В то же время во многих странах насекомых свободно употребляют в пищу. Вдруг и мы через 10 лет будем вместо мяса есть насекомых, - рассуждает Петр Мирошников.

Из мух получают хитозан, который нужен для лекарств и имплантов Фото: Никита МАНЬКО

Предположение не очень-то аппетитное. Мухи и еда - разве это совместимо? У нас этих жужелиц часто соотносят с нечистотами. Но эта иностранка совсем из другой когорты. Черную львинку выращивают в специальных садках - при температуре выше +26. Они не садятся на навоз - питаются исключительно соком подгнивших фруктов и овощей.

Новосибирцы пошли дальше и поставили мухам брагу - интересно, что после этого мухи стали чаще размножаться.

«ЧИПСЫ» - ДЛЯ СКОТА, ХИТОЗАН - ДЛЯ ФАРМЫ

Пока рассуждения о съедобном и несъедобном на полке супермаркета находятся в разделе фантазий о будущем. Хотя в промышленном мире все проще. Белок личинок уже спокойно используют в кормах для скота. В этом случае из опарышей выделяют изолят белка и добавляют в общий состав.

- Раньше мы выделяли изолят из соевого белка, но Европа закрыла поставки. А личинки мух стали для скота и птицы еще лучшим заменителем, - утверждает ученый.

Специальная установка отделяет панцири от опарышей Фото: Никита МАНЬКО

Еще один полезный момент - сами мухи. Из них делают хитин, из хитина исследователи выделяют биополимер хитозан, затем продают его компаниям, производящим БАДы: это вещество удерживает влагу и безопасно для употребления в пищу. Также хитозан используется в косметологии, из него делают импланты для зубов.

- Пока наша лаборатория больше научная, чем производственная. Но интерес к хитозану из мух у производителей БАДов и лекарств уже есть. Раньше хитозан покупали из-за рубежа - там его получали из ракообразных. Но есть экологическая проблема: моря и океаны загрязнены, ракообразные накапливают тяжелые металлы. Скоро такие ракообразные перестанут соответствовать требованиям нормативной документации. А мы даем продукт изначально высокого качества, - сообщил специалист лаборатории биополимеров Петр Мирошников.

Оригинальные разработки нужны инвесторам для создания БАДов Фото: Никита МАНЬКО

Бизнес на мухах - не такая уж безумная идея. В проект новосибирских ученых уже вкладывают средства инвесторы. В министерстве науки и инновационной политики Новосибирской области готовы поддерживать бизнес, который вкладывается в импортозамещение.

- Новосибирский государственный аграрный университет находится в тесной связке с реальным сектором - здесь понимают, что нужно реальному бизнесу, и пытаются быстро и оперативно отвечать на запросы. Некоторые лаборатории созданы на средства частных инвесторов. Наша задача - поддержать, - уточнил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. - Это поможет нам заместить те биодобавки, те корма, от которых мы сильно зависели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирские учёные придумали полезных клопов и приборы для «оживления» озер

Разработки представили министру науки региона (подробнее)

Новосибирские ученые бьют пауков током для создания биоинсектицидов для защиты растений

Работают они с пауками-птицеедами (подробнее)

Новосибирские студенты-ветеринары отправились в Индию, чтобы изучать священных коров

Они обменяются опытом с местными коллегами (подробнее)