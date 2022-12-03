Новосибирские студенты-ветеринары отправились в Индию, чтобы изучать священных коров

Новосибирские ветеринары будут изучать скот в Индии. Фото: Предоставлено пресс-службой НГАУ

Новосибирские ветеринары будут изучать священных коров и диких животных в Индии. Делегация из Новосибирского государственного аграрного университета посетила университет ветеринарных наук Нанаджи Дешмух.

Индийские студенты проходят практику в современных лабораториях. Фото: Предоставлено пресс-службой НГАУ

- Коровы в Индии считаются священным животными, местные жители не употребляют их в пищу, только молоко и молочные продукты. Однако этот скот не почти не подвергается искусственному отбору. Животные небольшие, у них крепкий костяк и имеется горб, почти у всех особей скошенный крестец. Эти особенности связаны с естественным отбором и характеризуют местные аборигенные породы. Скот спокойно бродит там, где ему угодно и получает корм от прохожих, для индийцев это считается добрым делом, «плюсом к карме», – рассказал КП-Новосибирск проректор по научной и международной деятельности НГАУ Евгений Камалдинов.

В Индии применяют межпородное скрещивание, однако это не так сильно влияет на продуктивность. Представители НГАУ рассказали коллегам из университета ветеринарных наук Нанаджи Дешмух данными о животноводстве в СФО и проводимой селекционного-племенной работе.

- Углубленная практическая подготовка студентов, которая проходит не только на предприятиях АПК, но и в условиях дикой природы – сильная сторона Индийского университета. Каждый ветеринарный врач способен работать с дикими животными, в том числе крупными хищниками – ловить, фиксировать, транспортировать и проводить операции, – сообщил Евгений Камалдинов. – Однако здесь много предстоит сделать в области совершенствования генетического потенциала развития и цифровой трансформации отрасли животноводства.

Ветеринары Индии умеют ловить и лечить диких животных. Фото: Предоставлено пресс-службой НГАУ

Международное сотрудничество открывает для университета ветеринарных наук Нанаджи Дешмух перспективы развития IT: программ по созданию баз данных, математических моделей, решения в области систем управления стадом.

В планах НГАУ – межвузовская программа по обмену профессорско-преподавательским составом, аспирантами и студентами в области животноводства. Ответный визит индийской делегации запланирован на 2023 год.

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