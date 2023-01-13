Новосибирские учёные придумали полезных клопов и приборы для «оживления» озер

Новосибирские учёные вывели полезных клопов. Фото: Правительство НСО

Разработки новосибирских ученых-аграриев для развития рыбной промышленности, растениеводства, животноводства и других отраслей АПК внедряются в производства при поддержке Правительства Новосибирской области. В 2023 году такая поддержка будет увеличена.

С новыми разработками ученых ознакомился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ).

— Современные ученые понимают, что нужно реальному бизнесу и пытаются быстро отвечать на эти запросы. Задача государства при этом — поддержать этот взаимный интерес на научные исследования и разработки от бизнеса и обеспечить, чтобы эти разработки выполнялись нашими научными институтами. На это направлен один из наших инструментов господдержки — конкурс трансфера технологий, который в этом году по поручению Губернатора увеличен вдвое — этот инструмент будет дофинансирован до 150 млн рублей. Таким образом, Правительство региона финансово и административно поддерживает совместное движение ученых и производственников, что особенно важное сегодня, в условиях необходимости импортозамещения по самым разным направлениям, в том числе, по реагентам, комплектующим и кормовым добавкам в сфере АПК, — подчеркнул Вадим Васильев.

В числе таких научных разработок лабораторий аграрного университета — аэраторы для рыбохозяйственной отрасли, которые позволяют насыщать водоемы кислородом, в том числе, помогут оживлять заморные водоемы. Также в ряду разработок ученых-аграриев — безвредные для человека препараты, губительно воздействующие на ДНК вредителей, полезные насекомые (специально выведенные жуки, клещи, клопы и другие), которые без использования химических средств также уничтожают вредителей, — к примеру, «родственник» божьей коровки — хищный жук криптолемус эффективно борется с мучнистым червецом. Большое внимание ученые уделяют разработкам в сфере кормов для животных, так в одной из лабораторий ведется промышленное разведение мухи черная львинка и иных насекомых, из которых получают биополимеры, белки, жиры, органические удобрения.

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