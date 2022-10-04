«Осваивайте горизонты и высоты»: космонавт из Новосибирска Анна Кикина обратилась к землякам перед полетом в космос

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина обратилась к землякам накануне полета в космос. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

В среду, 5 октября, уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon. Накануне полета она записала видеообращение к землякам. Ролик на своей странице «ВКонтакте» опубликовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, Анну и трех других астронавтов доставит на МКС ракета-носитель Falcon-9. Запуск произведут из Космического центра имени Кеннеди в 7 часов вечера по московскому времени (23:00 по Новосибирску).

Кикина отметила, что столица Сибири стала стартовой площадкой для ее становления в роли космонавта. По ее словам, Новосибирск внес существенный вклад в развитие этой отрасли.

Сибирячка углубилась в историю и привела несколько фактов. Анна напомнила, что в Новосибирске жил и работал теоретик космонавтики Юрий Кондратюк. В 20 веке он выпустил книгу под названием «Завоевание межпланетных пространств». Идеи, изложенные на страницах, люди поначалу воспринимали как нечто фантастическое.

Спустя некоторое время запустили первый спутник Земли. Анна уточнила – материал, которым обшивали космический аппарат, изготовили как раз в Новосибирске.

Женщина-космонавт добавила − электроника для фотосъемки Венеры создана местными инженерами. Более того, в столице Сибири организовывали и провели испытания фрагментов орбитального корабля «Буран». Поэтому тот факт, что одна из станций новосибирского метрополитена носит имя Юрия Гагарина, не является случайным.

Кикина уверена, что Новосибирск создает все условия для реализации заветных желаний.

− У каждого из нас свой путь, на котором очень важно верить в то, что мы делаем, и в себя. Открывайте двери, осваивайте горизонты и высоты! – воодушевленно произнесла Анна.

Ранее КП-Новосибирск брала интервью у Анны Кикиной. Выяснилось, что в прошлом сибирячка работала на радиостанции развлекательного характера – была ведущей эфира. Там-то она и поняла, что ее истинное предназначение – покорять космос.

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