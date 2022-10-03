Космонавт из Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 5 октября

Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 5 октября. Фото: пресс-служба «Роскосмос»/ Степан Третьяков

Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправится в космос 5 октября. Об этом рассказали в Роскосмосе. Она полетит на корабле Crew Dragon вместе с двумя астронавтами NASA и астронавтом JAXA.

— Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew-5 ракетой-носителем Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди планируется 5 октября 2022 года в 19:00:56 по московскому времени, его стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС — 6 октября в 23:57 по Москве, — пояснили в Роскосмосе.

Напомним, Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске, окончила здесь школу. Из института вышла с дипломом инженера-гидротехника по специальности «защита от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных объектах». После работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на развлекательной радиостанции, при этом всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Анна — сейчас единственная женщина-космонавт в российской команде.

В июле 2022 в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских. Это позволит в случае задержки или отмены запуска корабля одной из стран обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и NASA, чтобы они могли заниматься обслуживанием каждый своего сегмента станции.

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