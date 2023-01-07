Рождественское чудо: как сложилась судьба девочки, которую нашли год назад в коробке под Новосибирском

Новорожденную малышку ровно год назад спасли от смерти на морозе. Фото: Минздрав НСО.

Ровно год назад Новосибирск, а позже и всю Россию потрясло известие: у небольшого села Сосновка в коробке на обочине трассы подростки нашли крохотную девочку. Малышка едва появилась на свет, как оказалась на страшном холоде и могла погибнуть, если бы не внимательные ребята. Они спасли ее, а о случившемся рассказали «КП-Новосибирск».

Сейчас малышка растет в приемной семье, а родители, которые ее удочерили, счастливы. Вспоминаем, как развивалась эта история со счастливым концом.

БРОШЕННАЯ НА МОРОЗ

Новорожденную малышку нашли пятеро девятиклассников. Они пошли гулять и на дороге наткнулись на коробку, откуда доносился писк. Сначала подумали, что в ней щенки, но когда увидели младенца, не растерялись. Один из парней, 16-летний Ренат Литвинов, позвонил родителям. Те примчались на машине, девочку отвезли в больницу и, пока шло следствие, решили удочерить ее.

За малышкой несколько месяцев назад выстроилась очередь на удочерение. Фото: Минздрав НСО/личный архив.

Но опека не выбрала семью Литвиновых, хотя супруги искренне хотели принять малышку в дом. Тому была причина: другие кандидаты прошли школу приемных родителей. К тому же, нужно было соблюсти тайну усыновления и не привлекать к девочке излишнее внимание.

ИСЧЕЗНУВШАЯ МАТЬ

В январе 2022 года дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Но кто биологическая мать малышки, так и осталось не раскрытым.

— Найти биологических родителей не удалось. Прорабатывали версии, что девочку могли родить местные жители, или что могла родить женщина из другого региона, которая была проездом, — пояснял КП-Новосибирск источник.

Даже парней, нашедших ребенка, проверяли на отцовство. Но в итоге следствие зашло в тупик.

Литвиновы хотели удочерить девочку, но ее отдали в другую семью. Фото: личный архив.

В конце декабря 2022 года уголовное дело приостановили из-за того, что за год не появилось никаких новых фактов и подозреваемых. Если биологические родители девочки объявятся, его возобновят.

Сейчас малышка растет в приемной семье, ей исполнился год. Соблюдая тайну усыновления, опека не раскрывает даже имени девочки на случай, чтобы биологическая мать не смогла вернуть дочку себе.

— Девочка чувствует себя хорошо, растет и развивается по возрасту. Семья у нее добрая, хорошая, — сообщила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Из коробки кто-то пищал»: подростки спасли младенца, выкинутого в мороз на трассе под Новосибирском

Находка на обочине дороги заставила ахнуть всю компанию - это была новорождённая девочка (подробнее)

Почему девочку, найденную в коробке на новосибирской трассе, не отдали спасителям? Этому нашлось объяснение

Хоть соцсети и возмутились после решения опеки, оно было обоснованным. Но Литвиновы еще могут побороться за девочку (подробнее)

«Мать не установлена»: следователи приостановили уголовное дело по новорожденной девочке, брошенной в коробке под Новосибирском

Следователи приостановили уголовное дело по новорожденной девочке, брошенной в коробке под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер