«Мать не установлена»: следователи приостановили уголовное дело по новорожденной девочке, брошенной в коробке под Новосибирском

Следователи приостановили уголовное дело новорожденной девочке, брошенной в коробке под Новосибирском. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирской области приостановили уголовное дело по девочке-младенцу, которую бросили в коробке на трассе под Новосибирском. Невероятная история крохи произошла в прошлое Рождество и растрогала всю страну. Однако за чудесным спасением скрыт криминал. До сих пор не ясно, кто выбросил новорожденную умирать на мороз.

– 9 января 2022 года было возбуждено уголовное дело факту покушения на убийство новорожденного ребенка. 8 октября уголовное дело было приостановлено. Мать ребенка, которая родила эту девочку, пока установить не удалось. Дело приостановлено в связи с тем, что не установлено лицо, совершившее преступление, – сообщила КП-Новосибирск старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних НСО Олеся Булавкина.

Напомним, кроху в коробке на трассе нашли подростки. Они услышали писк и сперва подумали, что кто-то выбросил щенят. Ребята опешили, когда заглянули в коробку. Там лежала крошечная девочка. Подростки не растерялись, сообщили родителям. Вместе со взрослыми отвезли малютку в больницу. Там ребенка обследовали. Каким-то чудом малышка не получила обморожений. Девочку отдали на удочерение в бездетную семью, которая давно мечтала о ребенке. Скоро крохе год. Она растет, развивается и радует родителей.

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