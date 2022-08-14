От лица блогера Давы предлагают делать ставки на спорт

Даву используют, как бренд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестные от имени блогера Давы предлагают заработать на ставках. Напомним, что простой парень из Новосибирска Давид Манукян стал известен после романа с певицей Ольгой Бузовой. Он раскрутил свою страницу до 13 миллионов подписчиков.

Теперь на славе блогера решили нажиться другие. В соцсетях появился аккаунт с фотографией и ссылкой на официальную страницу блогера. В шапке написано, что это новый проект Давы. И фанатам он якобы поможет заоаботать 50 тысяч, не вставая с дивана. Корреспондент КП-Новосибирск написал под видом фанатки Давы, и вот какой диалог получился:

- Мы делаем ставки на спорт, а именно на хоккей. Наша выгода от данной сделки - ваша гарантия. Наш штаб аналитиков специализируется на ставках долгие годы. Мы понимаем, как можно заработать на спорте, имеем специальную систему. В наших условиях, вы являетесь в роли спонсора, который забирает свой %, от нашей работы, - пишут фанатам владельцы группы.

Сначала предлагают минимально вложиться. Фото: скриншот

- А сколько внести надо?

- Вносите 900 рублей, а получаете 35 тысяч. Вкладывайте, не пожалеете.

- А вы правда от Давы? Я просто его фанатка…

- Да, он наш директор. Дава сам иногда делает ставки. У него это в историях мелькает.

- А можно его автограф получить или видео доказательство?

- Вы счет раскручивать будете? Мы здесь только на этот счет общаемся.

Рассказывают об условиях. Фото: скриншот

Доказательств, кроме слов, что Манукян имеет к этому отношения, не предоставили. А как же гарантии? Вместо них - скриншоты отзывов непонятных людей и вера в чудо.

- Вот счет для перевода, - отправляют цифры администратор, когда мы соглашаемся на их условия.

Вбиваем счет в онлайн-банке, а там даже ФИО получателя не высвечивается. Так и уходят деньги неизвестно куда и непонятно на что.

КП-Новосибирск обратились за консультацией к юристу Михаилу Спиридонову. Он объяснил, что грозит за такие схемы, если дельцы окажутся мошенниками.

- Гражданин, чье имя было незаконно использовано, для осуществления противоправной деятельности, вправе потребовать компенсацию морального вреда, возмещения убытков, если таковые были причинены в результате противоправных действий, - рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

По словам юриста, люди, пострадавшие от мошенников тоже смогут получить как моральный вред, так и попросить вернуть деньги обратно через суд. Главное, чтобы правоохранители установили факт мошенничества.

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