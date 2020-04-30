«Семью он знакомил со всеми своими девушками»: родные Давида Манукяна показали его архивные фото и рассказали про роман с Бузовой

Давид Манукян — 27-летний блогер из Новосибирска. Что мы о нем знаем? Занимался бальными танцами, уехал в Москву и стал популярным из-за вайнов в интернете (коротких смешных роликов), встречается с экс-блондинкой «Дома-2», а ныне долларовой миллионершей Ольгой Бузовой. Корреспонденту «КП-Новосибирск» удалось пообщаться с сестрой парня — Миленой Давтян. Родственница известного блогера рассказала, почему ее брат в детстве сидел на домашнем обучении и как познакомил семью с белокурой поп-дивой.

Давид участвовал в различных конкурсах. Фото: личный архив.

Давид Манукян или больше известный как Dava M родился и вырос в столице Сибири. В раннем возрасте парня отдали выписывать «па» на паркете. Давиду нравилось танцевать, и он проводил на тренировках по 5-6 часов в день. А вот обычная учеба хромала. Не было на нее времени. Из-за этого Манукян был в аутсайдерах по успеваемости, а потом и вовсе перешел на домашнее обучение.

— Давид постоянно был в разъездах, на соревнованиях выступал. Брат вкладывался по полной, он перфекционист, и всегда все старался делать идеально. Результат на лицо. Давид стал чемпионом России и вице-чемпионом мира по бально-спортивным танцам, — рассказала КП-Новосибирск Милена, объяснив, почему Манукян не посещал обычную школу.

Семья поддерживает парня. Фото: личный архив.

Чемпионство Давид заработал, а вот здоровье подорвал. Сестра говорит, у парня развилось плоскостопие и появилось несколько грыж. Спортивно-бальные танцы пришлось оставить. На смену им пришла работа. Напомним, отец Давида — строитель Ашот Манукян возвел без разрешения многоэтажку на территории частного сектора в Новосибирске. Процесс проиграл, и был вынужден выплачивать большие судебные издержки. Давид помогал: тоже крутился в сфере строительства, также был риелтором.

Несмотря на финансовые трудности, уже тогда у сибиряка всегда оставались деньги на любимых братьев и сестер.

— Мы с Давидом киноманы. Если выходила какая-то премьера, которую я очень хотела посмотреть, то всегда сразу же звонила ему, и мы покупали билеты. Эта традиция сохранилась. Последнее, что мы смотрели вместе - это был мультик «Холодное сердце 2», — говорит сестра известного блогера. — Братишка всегда меня выручал. Когда у меня был школьный бал, он становился моим партнером. Благодаря Даве я даже получила титул «Королева бала». Все девчонки обзавидовались!

Благодаря брату Милена стала королевой бала. Фото: личный архив.

Давид всегда находил время на дела сердечные. В отношения он кидался в омут с головой. Хоть у сибиряка и привлекательная внешность, но девушек у него было немного.

— Семью он знакомил со всеми девушками. Его первая любовь тоже занималась спортивно-бальными танцами. Из-за расставания с последней девушкой Давид переживал, потом собрался и уехал в Москву. Там уже и начал строить карьеру, — рассказывает Милена.

Давид и Милена несколько раз танцевали вместе. Фото: личный архив.

Видимо, это была судьба. В Москве паренька из Сибири заприметила Ольга Бузова. Она позвала Давида сняться с ней в клипе. Так и закрутился роман между блогером и певицей.

— Олю он давно познакомил с родителями. Давид же армянин, семейные ценности у него стоят на первом месте. Он никогда не строит не серьезных отношений, — объясняет девушка. — Оля для него на первом месте всегда.

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