Бывший жених Ольги Бузовой - блогер Давид Манукян - погряз в долгах

Дава создает образ успешного блогера, а на самом деле должен круглую сумму. Фото: Иван МАКЕЕВ

2021 год начался для блогера Давида Манукяна с неприятностей: после отдыха на Мальдивах его бросила Ольга Бузова, а теперь на него охотятся судебные приставы. Дава задолжал двум риелторам, только вот за душой у него ни гроша. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, откуда у Манукяна появился огромный долг.

НА ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЛ, ТЕЛЕГРАММУ НЕ ПОЛУЧИЛ

История началась еще в конце 2015 года. Именно тогда Манукян заключил договоры с двумя риелторами: от них он получил более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме (именно Давид в бумагах указан как застройщик). Вот только жилья люди так и не получили.

Дорогие костюмы и машины - часть образа Манукяна. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Срок выполнения работ - по 15.03.2016. Цена договора (приобретаемой квартиры) - 1 050 000 рублей. Стоимость квартиры оплачена в полном объеме, что подтверждается расписками от 11.12.2015 и 18.01.2016. Согласно договору застройщик обязан передать объект инвестору по передаточному акту не позднее срока окончания строительства, предусмотренного договором. Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома, и им известно, что строительство завершено - в доме проживают люди, однако сообщение от застройщика о готовности объекта к передаче инвесторы не получали. От встреч ответчик отказывается, на телефонные звонки не отвечает, в результате чего истцы были вынуждены направить ему телеграмму с требованием исполнить условия договора. От получения телеграммы ответчик уклонился, - так описывается конфликт на сайте Ленинского районного суда.

Выяснилось, что квартира была перепродана другому человеку, поэтому риелторы пытались вернуть свои деньги. В конце 2019 года, когда у Бузовой с Давой начался роман, как раз шли судебные разбирательства. Решение суда было обжаловано, и пока шли новые заседания, Дава на время исчез из списков должников у судебных приставов. Но в итоге суд встал на сторону риелторов, и теперь Даве предстоит погасить долги.

- Мы пытаемся понять, как взыскать эту сумму, - коротко комментирует Евгения Вагнер, одна из пострадавших риелторов.

Ольга Бузова заявила, что Манукян ее бил и изменял ей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«У ДАВЫ НИЧЕГО НЕТ»

Как оказалось, это задача непростая: у Давы, по данным судебных приставов, нет никакого имущества. И его пост во время отдыха на Мальдивах с Ольгой Бузовой: «Мальдивы, отдых оплачен - отрабатываем. Спасибо, 2021» - не более, чем позерство. Откуда бы взялись деньги на такой шикарный отпуск, если долги оплатить нечем?

Как и черный BMW, которым Манукян хвастался летом: «Эта тачка стала легендой! Поставь лайк за мою дьяволицу». Официально эта машина ему не принадлежит. Где он ее взял - вопрос…

Однако не все так безнадежно: юрист Константин Зиновьев рассказал о двух способах, как риелторы могут вернуть свои деньги.

Среди знакомых МАнукяна - Филипп Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Первый вариант - объявить блогера банкротом. Тогда все сделки за последние три года - если он на кого-то переписывал или кому-то продавал свое имущество - будут аннулированы, - объясняет Константин Сергеевич. - И эти активы пойдут на погашение долгов.

Второй вариант - обратить внимание на его Инстаграм, в котором более 13,3 миллиона подписчиков.

- Сама по себе страница в Инстаграме ценностью не является, но у блогера покупают рекламу. И как только появляется какой-то рекламный пост или сторис, по закону судебные приставы могут истребовать от заказчиков сумму обещанного Манукяну гонорара, - говорит Константин Сергеевич. - Но для этого нужно постоянно отслеживать его страницу в Инстаграме.

На имущество Манукяна наложен арест. Фото: ssp.gov.ru.

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