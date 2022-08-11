Под Новосибирском осудили женщину, которая на внедорожнике раздавила палатку с двумя детьми и их мамой

Мать троих детей погибла под колесами. Фото: соцсети/ГУ МВД России по НСО

Суд поставил точку в деле 50-летняей женщины-водителя, которая наехала на палатку, где находилась многодетная мать с двумя детьми.

Напомним, трагедия случилась 3 июля на пляже Обского водохранилища в Искитимском районе. Несколько семей приехали на отдых в село Быстровка из Кемеровской области, поставили палатки. Около 17:00 одна из женщин села в кроссовер Suzuki GrandVitara и решила перепарковать машину. 50-летняя водитель перепутала педали и наехала на палатку с матерью и детьми 4-х и 6-ти лет.

Многодетная мать кинулась спасать детей в палатке и приняла на себя удар внедорожника на себя. 29-летняя сибирячка скончалась на месте от полученных травм, «скорая» доставила детей в больницу. 4-х летняя девочка получила тяжелые травмы, в том числе разрыв части печени и повреждения легкого. Полиция задержала виновницу, следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

Известно, что 50-летняя женщина ранее не была судима, работала старшей медсестрой в одной из больниц Прокопьевска.

- Подсудимая признала вину, принесла извинения и компенсировала ущерб в 200 тысяч рублей. Муж погибшей женщины настаивал на строгом наказании. Суд назначил подсудимой 1 год лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав заниматься управлением транспортными средствами на 2 года, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Искитимского района Ксения Кузнецова. – Суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда на общую сумму более 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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