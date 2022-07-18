Последние новости Новосибирска на 18 июля 2022 года: на улице Тульской нашли женский труп в нижнем белье, многодетную мать хотят лишить прав из-за мужа, избившего пасынка

Самые главные новости Новосибирска на 18 июля 2022 года. Фото: предоставлено мамой ребенка/предоставлено очевидцем
Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 июля 2022 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашем материале.
НА УЛИЦЕ ТУЛЬСКОЙ НАШЛИ ЖЕНСКИЙ ТРУП
В частном секторе Кировского района нашли труп 44-летней женщины. На ней было нижнее белье, а также футболка, задранная до шеи. По словам очевидцев, пожилая женщина, у забора которой оставили труп, видела мужчину, тащившего тело.
МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ ХОТЯТ ЛИШИТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ ИЗ-ЗА МУЖА, ИЗБИВШЕГО ПАСЫНКА
Муж Ульяны* избил 9-летнего пасынка за кражу золота и загремел за это в тюрьму на 6 лет. Опека изъяла пострадавшего ребенка и теперь хочет, чтобы мать лишили родительских прав. Причем органы опеки грозят забрать всех четырех детей. Их единственный аргумент – женщина защищала мужа на следствии.
ИНОМАРКА СТОЛКНУЛАСЬ С МОТОЦИКЛИСТОМ
Недалеко от остановки «Окружная» «Тойота» не уступила дорогу и в нее врезался мотоцикл. В итоге пострадавшего 29-летнего парня в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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