Очевидцы рассказали подробности о найденном теле женщины на улице Тульской в Новосибирске

По словам очевидца, соседка видела мужчину, притащившего труп. Фото: предоставлены очевидцем

На улице Тульской в Новосибирске нашли женский труп. 44-летняя женщина была в одном нижнем белье, а ее футболка была задрана до шеи. По словам очевидцев, на ее лице были следы крови, а все тело грязное. Также очевидцы рассказали, что пожилая женщина видела мужчину, который оставил труп у ее дома.

— В три часа ночи соседка, у дома которой лежало тело, услышала лай собаки. Она вышла узнать, что происходит, и увидела мужчину, который что-то тащил. Подумала, что это вор металла и спросила у него, что тот делает. А мужчина все бросил и убежал, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

По словам очевидца, камера видеонаблюдения, установленная на соседнем доме, подтвердила слова пожилой женщины.

Напомним, что следователи ведут проверку по этому делу.

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