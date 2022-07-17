Стали известны подробности ДТП с иномаркой и мотоциклистом в Новосибирске

Мотоциклист в тяжелом состоянии. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В новосибирском ГИБДД рассказали подробности ДТП, в котором иномарка столкнулась с мотоциклом. Напомним, что произошла авария днем в воскресенье, 17 июля, недалеко от остановки «Окружная».
— 47-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» двигалась по улице Георгия Колонды и напротив дома №5 столкнулась с мотоциклистом из-за того, что не предоставила преимущества в движении, — рассказали в городском ГИБДД.
В аварии пострадал 29-летний мотоциклист. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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