У сибирячки могут забрать четверых детей за то, что защищала мужа — тот избил пасынка до синяков

Матери разрешаются общаться с ребенком только по телефону 1-2 раза в месяц. Фото: предоставлено мамой ребенка

У жительницы Новосибирска опека может забрать четверых детей из-за того, что она жила с мужем, который поднимал руку на ребенка. То, что в семье жёсткие порядки, вскрылось в школе. 9-летний мальчик пришел на уроки в синяках. Оказалось, так его отучали от воровства. Пока шло следствие, ребенка поместили во временный приют. Недавно отчиму мальчика зачитали приговор: 6 лет колонии. Казалось бы, история закончена. Но органы опеки отказались возвращать мальчика маме и грозят забрать других детей. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

— Мальчика изъяли сразу после сигнала из школы. Потом отца посадили в СИЗО. Прошло следствие, но ребенка к маме так и не отпустили. Хотя, казалось бы, что его держать в приюте, если источник опасности изолирован. Можно было бы оправдать, если бы мать была соучастницей и тоже истязательницей, но это совсем не так, — рассказал КП-Новосибирск юрист Александр Коваленин, который представляет интересы женщины.

Ульяна* разлучена с сыном с октября 2021 года. Именно тогда учителя вызвали в школу полицию. Экспертиза показала, что у мальчика 17 синяков, ссадин и застарелых шрамов за полтора года.

— Сначала опека не отпускала ребенка, потому что следствие шло. Сейчас следствие кончилось, и они говорят, что подали против Ульяны* иск о лишении прав вообще на всех детей, — продолжает рассказ юрист.

По его словам, оснований для лишения — нет. Следствие закончилось, мать к ответственности не привлекли — не за что. И проверка, которая была у семьи дома, не выявила ничего криминального. Коваленин считает, единственным аргументом, чтобы лишить женщину прав стало то, что она защищала мужа на следствии.

В своем письме в КП-Новосибирск в октябре 2021 года женщина приводила свои аргументы:

— Вспомните, на Руси всегда говорили: «пожалел розги — потерял ребенка». Отец мог поставить щелбан, подзатыльник, несколько раз сын получил оплеуху — что в этом критичного и криминального?

А наказание было за то, что мальчик вынес из дома золото. Куда он в итоге его отдал или продал, так и осталось загадкой. Наказывал отчим, а не биологический отец. Последний, по словам Ульяны*, бросил ее ещё в роддоме. А сейчас он может получить опеку над ребенком.

КОМУ ОТДАДУТ ДЕТЕЙ?

— Леша* родился болезненным и недоношенным. Пока мы лежали в больнице, его отец ушел. Ему не хотелось ставить на ноги больного ребенка, — поделилась с КП-Новосибирск Ульяна*. — Он даже не был записан в свидетельстве о рождении Леши.

Но в 2015 году через суд мужчина добился права записаться отцом. Ульяна* считает, «чтобы претендовать на квартиру». Впрочем, отцовство за 7 лет он так и не оформил. Но теперь именно ему могут отдать ребенка. Теперь именно ему могут отдать ребенка, эту кандидатуру (со слов женщины) одобрила опека.

— Как так — при живой матери и бабушке отдавать ребенка неизвестно кому? За 9 лет жизни сына он ни разу им не интересовался, не считая того суда. Он не звонил, не писал и не хотел видеться. Он не платил алименты. Хорошо, что бабушка подстраховалась. Прошла курсы специальные для приемных семей. Начала как-то подготавливаться, на случай, если меня лишат прав, — просит Ульяна*.

По словам Ульяны*, если ее лишат родительских прав, то биологический отец готов забрать только Лешу*, хотя старшая дочь женщины также его ребенок. Но он готов принять только мальчика.

ВСЕ ОБЩЕНИЕ — ПО ТЕЛЕФОНУ

Ульяна* также рассказала, что почти год не может увидеть сына. Есть только редкие телефонные звонки.

— Созвониться дают 1-2 раза в месяц. Просто так с Лешей не поговорить. Строго с разрешения, в присутствии психолога, якобы иначе я повлияю на ребенка, — говорит Ульяна*.

Увидеться с мальчиком не дают и после приговора мужу.

— Я обратилась в следственный отдел, чтобы мне выдали справку об окончании дела. Прихожу в приют, показываю им этот документ: все, следствие законченно, я имею право увидеться с сыном. А они говорят: эта справка выдана на мое имя, а им такая бумага не поступала, значит, с сыном я увидеться не могу, — пояснила Ульяна*. — У сына на днях день рождения. И я не могу поздравить, обнять своего ребенка. В приюте сослались, что у них карантин из-за ветрянки. И закончится он 21 июля — за день до суда, на котором может решиться, с кем мальчик останется.

КП-Новосибирск также сделала запрос в органы опеки, чтобы лучше разобраться в ситуации.

*имена изменены

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