В Новосибирске суд не смягчил наказание водителю, насмерть сбившему журналиста Антона Лучанского

Антона Лучанского сбила машина больше 2 лет назад. Фото: www.nsktv.ru.

Первомайский районный суд рассмотрел ходатайство виновника смертельного ДТП Никиты Лазькова. Напомним, под колесами его авто в 2020 году погиб журналист Антон Лучанский. Водитель сел за руль тонированного «Мерседеса» под воздействием наркотиков и не притормозил, приближаясь к остановке трамвая. Под колеса этой иномарки и попал Антон Лучанский.

В этот раз самого водителя в зале заседаний не было. Из исправительной колонии № 3 Никиту Лазькова не доставили - ходатайство о смягчении наказания подсудимый попросил рассмотреть без него.

- Согласно приговору суда, Лазькову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев. Лазьков обратился в Первомайский районный суд с ходатайством о замене наказания на более мягкое - принудительные работы, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Лазькова отправили в колонию на 6,5 лет. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Аргументы защиты таковы: Лазьков должен выплатить вдове потерпевшего Елене Кузнецовой 1,5 миллиона рублей. А сидя в колонии сделать это проблематично.

- Сейчас перед ним стоит задача как можно быстрее выплатить долг. Отбывая наказание в колонии, у него для этого минимальные возможности, несмотря на то, что из его заработной платы отчисляются денежные средства. Но это мизерная сумма, - пояснила журналисту КП-Новосибирск адвокат Никиты Лазькова Наталья Воронцова.

К слову, в колонии Лазьков работает с первого дня, имеет поощрения за добросовестный труд. Тем не менее согласно квитанциям, которые сегодня приобщили к материалам дела, за два года Лазьков перечислил вдове погибшего около 35 тысяч рублей. По мнению адвоката, если осужденного переведут из колонии общего режима на принудительные работы, он сможет рассчитаться с Кузнецовой быстрее.

Заседание прошло без Ларькова. Фото: Мария НОВИКОВА

Однако производство по ходатайству суд прекратил. Судья объяснил, что Лазьков подал его преждевременно, не отбыв треть назначенного наказания.

- В ФКУ ИК-3 он прибыл 23 октября 2020 года, таким образом, на момент обращения в суд с ходатайством осужденный Лазьков фактически отбыл 1 год 10 месяцев 4 дня из назначенных приговором суда 6 лет 6 месяцев лишения свободы, - зачитал свое постановление судья Первомайского районного суда Евгений Овчинников.

Никите Лазькову сегодня исполнилось 29 лет. Но подарок ко дню рождения не случился. Новое ходатайство виновник резонансного ДТП сможет подать только через три месяца.

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