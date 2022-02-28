Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 марта 2022 года: число заболевших уменьшилось, снимают часть ограничений

Заболевших ковидом в регионе становится легче. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ппоследние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 1 марта 2022 года таковы: за последнюю неделю число заболевших ковидом стало заметно меньше. Улучшился и коэффициент распространения: теперь он стал меньше единицы — 0,92. Также стало выздоравливать больше пациентов. За 28 февраля заболели коронавирусом 4 047 человек, а выздоровели — 3707.

Статистика по коронавирусу в регионе. Фото: https://yandex.ru/covid19

ОТ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПОСТЕПЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ

С 1 марта часть ограничений будут сняты. Работодатели будут сами определять, какое количество работников следует вывести на удаленную работу, исходя из эпидситуации в коллективах. Также отменят требование о предъявлении QR-кодов на предприятиях сферы услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные организации. С 15 марта разрешается проведение в регионе спортивных мероприятий, которые приостановили с начала февраля. По словам Андрея Травникова, в ближайшее время могут отменить еще часть ограничений.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ С КОРОНАВИРУСОМ

С 15 февраля министр образования Сергей Федорчук заболел коронавирусом. С 24 февраля он находится в больнице. По его словам, он делал прививку, и, несмотря на опасное заболевание, сейчас чувствует себя нормально.

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