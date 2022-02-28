В Новосибирской области на 14% сократилось количество больных коронавирусом

Число заболевших ковидом за неделю сократилось на 14%.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На 14% сократилось количество больных коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за неделю. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона, 28 февраля, рассказал глава областного Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— Улучшился коэффициент распространения: теперь он стал меньше единицы — 0,92. Среднесуточный темп прироста у нас также уменьшился и составляет — 2,2. По-прежнему наибольшее количество заболевших у нас составляет население Новосибирска, в районах области их процент составляет порядка 29% в удельном весе, — пояснил он.
Напомним, ранее власти Новосибирской области допустили возможность отмены еще некоторых коронавирусных ограничений в регионе. Несмотря на это губернатор Андрей Травников заявил, что жителям области нужно будет строго соблюдать все санитарные нормы.
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