Власти Новосибирской области могут снять еще часть ковидных ограничений в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 28 февраля, власти Новосибирской области допустили отмену еще части коронавирусных ограничений в регионе. Этот вопрос они обсудили на оперативном совещании в правительстве.

— Мы будем следить за ситуацией и думать о дальнейших решениях о снятии отдельных ограничений. Но санитарные правила нужно строго соблюдать, — сказал на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.

Послабление ограничительных мер возможно, так как заболеваемость ковидом снизилась в регионе за минувшую неделю. Так, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 4047 жителей Новосибирской области. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость за неделю сократилась на 14%. А коэффициент распространения инфекции стал менее единицы. По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, у заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 24 февраля губернатор подписал постановление об отмене ряда ковидных ограничений. Теперь работодатели сами определяют число сотрудников в офисе. А еще с 1 марта систему QR-кодов отменяют в новосибирских саунах, массажных салонах, парикмахерских, салонах красоты. Кроме того, с 15 марта в регионе возобновят проведение спортивных мероприятий.

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