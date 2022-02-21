Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 февраля 2022 года: заболевших становится меньше, с марта отменят QR-коды в салонах красоты

Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусеомв Новосибирске на 22 февраля 2022 года таковы: за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали 37242 случая заражений. Это больше предшествующей недели на 13 %. Однако темп прироста заболеваемости ковидом на минувшей неделе снизился, ежедневное число заболевших пока что не превышает 5,5 тысяч человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ОТМЕНЯТ QR-КОДЫ В ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНАХ КРАСОТЫ

В Новосибирской области планируют снять часть ковидных ограничений. Так, планируется отменить QR-коды в салонах красоты и парикмахерских с марта. Но сделают это лишь при условии, что в организациях будут соблюдать масочный режим на 100 %.

ПРОГНОЗ О ШЕСТОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА

Последний месяц цифры заболеваемости ковидом росли каждый день с невиданной скоростью. Однако ученые говорят, что уже на этой неделе заболеваемость пойдет на спад. Более того, они полагают, что шестой волны не будет.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 5 001 человек

Количество пациентов в реанимации: 415 человек

Масочный режим: продлен до 1 апреля 2022 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: работают по ночам, но персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса. На входе взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 70 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Школы: все классы перешли на очное обучение.

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